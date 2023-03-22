Taylor Swift巡唱開鑼 歌迷台下結婚贈興

美國流行樂壇天后Taylor Swift的巡迴演唱會《The Eras Tour》，上周五在美國亞利桑那州格蘭岱爾揭開序幕，除傾力演出唱足3小時外，同場更「驚喜加映」Fans婚禮贈興，夠晒特別！

據知「婚禮」於周六第2場騷舉行，事後新娘子Rene在社交網上載片段開心Share，片中她與新郎Max穿上婚紗及禮服，在觀眾席由證婚人見證下結婚。Rene透露去年夏天已計劃於Taylor開騷當日結婚，本打算完成儀式後一同趕往場館睇騷當慶祝，但最終決定索性在演唱會上成婚，因為覺得更有型！

送飛招待燒傷歌迷 至於Taylor出名疼錫歌迷，5年前，一名8歲小歌迷Isabella McCune因意外燒傷而錯過她的巡唱，Taylor得悉後親自前往醫院探望，又承諾下次開騷會邀請對方觀看。今次開騷，她真的兌現承諾，送贈4張門票給小歌迷與家人一同欣賞，收到偶像「厚禮」後，Isabella說：「Taylor Swift同佢嘅團隊仍然記得我同關心我，送飛畀我，實在好感激佢哋！」

兩晚演唱會吸引名人紅星傾巢而出，包括奧斯卡金像影后愛瑪史東（Emma Stone），她被拍得在場內與好友拎住杯酒狂歡起舞；《侏羅紀公園》（Jurassic Park）女星羅拉丹恩（Laura Dern）亦帶埋子女捧場，當然唔少得Taylor的同志模特兒好友「粗眉模」Cara Delevingne，她完騷後即與Taylor親密合照。