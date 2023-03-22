暢所欲玄：兔年寶寶

從本年立春之日（2023年2月4日10時44分）至翌年立春（2024年2月4日16時28分）止，期間出生的嬰孩生肖皆屬兔，不妨參考以下肖兔寶寶與不同生肖父母的親子關係。

父母肖鼠：因子卯刑，兩者待人處事方式不太相同，肖鼠父母容易心生不滿。

父母肖牛：做事一板一眼，肖兔子女為免與其發生衝突，很可能暗地裏不依從。

父母肖虎：兩者算合拍，但肖虎父母有時較獨行獨斷，肖兔子女傾向遷就。

父母肖兔：彼此為同類，包容力強，關係融洽。

父母肖龍：具領導才能，容易認為肖兔子女過於軟弱，欠缺大志。

父母肖蛇：生性較隱蔽，容易覺得肖兔子女過於信賴別人，提防心不足。

父母肖馬：崇尚自由，容易忽視肖兔子女的感情需求，令小朋友略感受冷落。

父母肖羊：作風溫和，與肖兔子女不謀而合。

父母肖猴：雖比肖兔子女靈活，但能互相體諒。

父母肖雞：較多管束，肖兔子女難免感到壓力，影響親子關係。

父母肖狗：因卯戌合，雖然未必擅於表達，但相處仍屬融洽。

父母肖豬：與肖兔子女皆屬付出型，要求不高，所以關係亦理想。

堪輿學家麥玲玲師傅