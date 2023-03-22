霆鋒暖男上身 服侍王菲

型男謝霆鋒與天后女友王菲近日高調放閃，先從內地飛到香港時上演世紀拖手，折返北京時繼續晒恩愛。近日他們於內地再被拍得一齊現身，王菲穿外套時，霆鋒即上前幫忙整理，更輕撫其背部，隨後乘車返王菲寓所，形影不離。