娛樂

霆鋒暖男上身 服侍王菲

型男謝霆鋒與天后女友王菲近日高調放閃，先從內地飛到香港時上演世紀拖手，折返北京時繼續晒恩愛。近日他們於內地再被拍得一齊現身，王菲穿外套時，霆鋒即上前幫忙整理，更輕撫其背部，隨後乘車返王菲寓所，形影不離。
該片段曝光後，不少網民讚霆鋒是「最強戀愛腦」，世紀復合將近10年依然處於熱戀期，認真冤氣！
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