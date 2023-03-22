吳尊除衫晒「朱古力」

43歲型男吳尊向來保養得宜，熱愛運動的他近日在社交網大騷「朱古力」腹肌。他於社交網上載打網球短片，見他脫去上衣，大晒古銅色肌膚及八舊腹肌，他寫道：「學了一年半的網球……迷上了，幸好之前有籃球和健身的底子……這些經歷對學習網球幫助也很大。」網民讚吳尊身形弗，叫他開班教健身。