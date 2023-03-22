中娛星動：誓保人氣 寧願唔休息 Baby劇集綜藝兩邊走 頂硬上「奔跑吧」

女星Angelababy離婚前廣告、劇集與綜藝節目接不停，但被指卸下「黃曉明太太」的光環後，人氣大不如前，連工作量也銳減。早前傳她長駐的內地綜藝節目《奔跑吧》在招商時，名單上她跟內地男星蔡徐坤一齊「被消失」，不過近日網上傳出Baby於3月的工作行程表，指月底將投入《奔》的錄製工作，力證她仍然有得留低！

有指她在《奔》中一度除名，全因她最近趕拍內地古裝劇《相思令》！身為女主角的她自然戲份最多，加上拍古裝劇費時又消耗大量體力，據知她每天要凌晨4時半起床化妝、整頭，拍至晚上10時才可回家休息，以其34歲之齡自然不及後生時的體力，故才傳她退出《奔》。不過有消息指《奔》在內地一直收視高企，Baby當然不會放棄主持人氣的節目，因此就算被指近期疲態盡現，亦堅持頂硬上。

王祖藍回歸節目 另外，繼李晨、沙溢、白鹿、鄭愷及周深等回歸《奔》後，最令粉絲驚喜是王祖藍亦重投節目，擔任第1期節目的飛行嘉賓，網上更流出錄影行程表，指拍攝地點由內地轉移到香港，更拍足3期，在港參與拍攝的藝人除了祖藍外，還有王嘉爾、魏晨及歐豪。