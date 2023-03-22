自創唔鹹唔淡「姐姐話」 邱鋒澤襲港陪粉絲點餐 終極目標上紅館

邱鋒澤

台灣人氣男團五堅情來勢洶洶，早前來港開騷，時隔兩星期成員之一的邱鋒澤單獨再來港工作，他稱隊員並沒有羨慕他，因他們將陸續來港，並視上紅館開騷為心願。工作雖忙，單身的鋒澤也明言恨拍拖。

五堅情本月初來港舉行首個香港演唱會，時隔約半個月，成員邱鋒澤再旋風式訪港，是次單獨殺到，匆匆3日2夜行程，無論去到哪裏都被歌迷包圍。昨日他現身奧海城的譚仔三哥店試食，便吸引近百名「鋒蜜」（粉絲暱稱）聞風而至，塞爆店舖玻璃門外等候，場面熱鬧。

今次鋒澤以「三哥酸菜鯛魚米線」代言人身份現身，他即場興奮大叫「我又回來了」，自己也估不到這麽快再來見港迷，感到開心又緊張，不過笑言今次較輕鬆，因為不用表演。提到早前拍攝廣告照時化身型男和可愛兩款造型，他表示同樣喜歡，因可以展露自己的不同個性，感覺像拍時尚雜誌一樣，十分好玩。現場他與6位粉絲玩遊戲，用廣東話自創不鹹不淡的「姐姐話」向粉絲點餐，但語調似講泰文，聽得人一頭霧水，他也多次忍笑到蹲下，場面搞笑。

爆五堅情隊友接力來港 鋒澤前日抵埗、今日便離港趕返台工作，他表示今次行程最開心是一落機便看到歌迷，昨日出席活動又有大批歌迷支持，問到下次再來港是否開騷？他說：「自己都想下半年來港開個唱。（其他成員羨慕你常來？）婁峻碩5月都來港開騷，大家都好想來，有鍾意的地方想去。」對於另一成員陳零九與拍拖近10年女友呼呼分手，失戀又生病至消瘦，鋒澤表示每天都有跟他保持聯絡：「他還好，有出外拍攝工作，當散散心。」

而單身的鋒澤自認很想脫單：「當然想拍拖，現在要專注在音樂上，五堅情的心願是能登上紅館開騷，希望能夠做到。」提到今次酬勞，他笑言應該不錯，要問經理人，最開心是可以常常吃到鍾意的食物，雖然不太食辣，但認為食辣後流汗，令他加倍精神。