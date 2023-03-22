娛樂

陳樂榣買重保險 擴展生意
藝人陳樂榣與黎燕珊前晚現身食肆開張活動，陳樂榣投資的咖啡店早前遭人破壞，她透露生意未受影響，並計劃今年內開一至兩間分店。她指店舖已加裝閉路電視及防盜，亦加大保險金額，同時吩咐員工要好好保護自己。至於黎燕珊追求純天然美，拒絕整容，亦不介意在劇中化老妝。
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