陳樂榣買重保險 擴展生意

藝人陳樂榣與黎燕珊前晚現身食肆開張活動，陳樂榣投資的咖啡店早前遭人破壞，她透露生意未受影響，並計劃今年內開一至兩間分店。她指店舖已加裝閉路電視及防盜，亦加大保險金額，同時吩咐員工要好好保護自己。至於黎燕珊追求純天然美，拒絕整容，亦不介意在劇中化老妝。