出雙入對 直認開心 郭柏妍丁子朗咿挹斷正摸手臂

藝人丁子朗與郭柏妍短時間內兩度合作，隨即傳出緋聞，更有指2人公然打情罵俏。不過未知是否要保護「愛的幼苗」，男方昨日斷言否認拍拖！

丁子朗與郭柏妍於劇集《下流上車族》扮演情侶而傳出緋聞，近日他們再次合作新劇《奪命提示》，可謂緣分不淺。2人更被目擊開工期間「咿挹」斷正，日前他們現身油麻地拍攝外景，丁子朗上演一幕「英雄救美」，與劇中刀手搏鬥，看得郭柏妍冧爆心心眼。

收工結伴離開 導演一叫Cut，2人即站在一旁咬耳仔，全程細聲講大聲笑，丁子朗肉緊時更捉實對方手臂，旁若無人，收工時更結伴離開。據悉，2人拍拖的消息早已傳開，有指已暗撻兩個月，早於拍攝《下》劇時已互有好感，但礙於當時丁子朗與戴祖儀的緋聞傳得鬧哄哄，因而令自稱從未拍過拖的郭柏妍卻步，直至2人於《奪》劇重遇，感情即一發不可收拾，火速撻着。

對於再次傳出緋聞，丁子朗昨日回覆時繼續否認拍拖，只表示：「好好笑，因為大家一齊開緊工，所以一齊收外景啫，其實收外景後都要再返公司開廠。不過都開心嘅，個劇未上就有咁嘅宣傳，希望大家到時會支持個劇啦！」至於郭柏妍至截稿前未有回覆。