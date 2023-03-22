Edan獨霸22秒最威！ Alton MV快閃3秒 粉絲轟大細超

人氣男團MIRROR最近爆出不少是非，粉絲之間也不時鬧不和。被視為隊中「下弦」分子的Alton與Tiger，兩人的粉絲不忿新團歌MV鏡頭分配不均，狠批公司大細超。

MIRROR為進軍海外市場，首推英文單曲《RUMOURS》，上架4天點擊率超過63萬人次，但MV連日引起鏡粉熱議，有人讚「鏡仔」唱歌有進步，亦有Fans直斥MV的單人鏡頭分配不公，特別是Alton與Tiger的粉絲，他們對偶像的身影在MV中「眨眼即逝」極為不滿，狂轟公司無視兩人，連MV導演亦被圍攻。

粉絲指歌曲長3分26秒，當中Edan的單人鏡頭達22秒，是鏡仔之冠；緊接是有18秒的Anson Lo和14秒的姜濤，而Tiger只有4秒，Alton更只得3秒包尾！粉絲強調並非想投訴，但直指他們的公司一直沒有改善，未有公平對待整個團體，嚴重偏心，令部分成員淪為陪襯，在團歌MV出鏡機會少之又少，促公司聽取意見，不要再發生類似情況。

應援物惹版權風波 一波未平一波又起，有設計MIRROR應援公仔的粉絲在網上發文，稱因版權問題而中止應援行動：「鑑於收到ViuTV公司所通知關於版權持有的問題，本人將退還所有未出貨之產品款項，及日前本人受官司影響無暇及時處理有關退款，現已開始着手退款。」但ViuTV發聲明澄清絕無此事。

另外，Anson Kong（AK）與Ian將聯同陳蕾舉行拉闊音樂會，AK率先玩「快問快答」宣傳，表示自《全民造星》以來，一直想與Ian合作演奏樂器自彈自唱，希望今次能成事。

Edan與姜濤分別「獨佔」22秒及14秒。 Anson Lo在MV盡展舞技，單獨出鏡時間則排第2。