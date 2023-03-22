娛樂

周秀娜D奶失蹤 粉絲心痛

周秀娜疑真空上陣，但沒有睇頭。 周秀娜疑真空上陣，但沒有睇頭。
周秀娜疑真空上陣，但沒有睇頭。
性感女神周秀娜一直以32D驕人上圍迷倒萬千宅男，但近年愈來愈瘦，以致「咪咪」失蹤。近日她在社交網上載新相，穿黑色吊帶連身裙疑真空上陣，不過粉絲指她瘦到見骨，不但雙手幼如柴，就連招牌D奶都「無影無蹤」：「點解你上圍時大時細？」、「瘦到冇晒身材喇」，「心痛你咁瘦，食番多啲嘢啦」。
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