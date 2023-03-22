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楊冪屢被造謠 告網民侵權
所謂人紅是非多，身為內地頂流女星的楊冪不時被網上造謠，近日她終於採取法律行動！北京互聯網法院發布公告稱，定於5月11日開庭審理楊冪與網民洪某某的網絡侵權責任糾紛一案，粉絲紛紛支持偶像維權，指網絡並不是法外之地，還上載多年來造謠網民向楊冪寫的道歉信。
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