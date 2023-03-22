劉丹對新舊「家嫂」評價兩極 楊冪來港過門不探女 李曉峰獻殷勤準備入門

藝人劉愷威與內地女友李曉峰去年公開認愛後，愈愛愈癡纏，近日女方被爆懷孕兩個月，並已融入劉家，連愷威女兒小糯米也被融化，未來老爺劉丹更開綠燈，讓兒子盡快迎娶女友，相反愷威前妻楊冪自離婚後已成陌路人，日前來港亦過門不入沒探女！

劉愷威與內地女星楊冪2018年發表聯合聲明宣布離婚，並共同撫養女兒小糯米。錫女錫到燶的愷威雖然長駐內地搵銀，女兒交由父母照顧，但不時返港湊女。不經不覺，小糯米已8歲，由於與母親少見面，感情十分疏離。

傳劉愷威籌備婚禮 回復單身4年的愷威，去年被爆撻着內地女星李曉峰，及後更大方認愛。雖然兩人打得火熱，但有傳因愷威與楊冪有離婚協議，任何一方先展開第二段婚姻，小糯米撫養權便歸另一方所有，愷威不欲放棄撫養權而拒絕再婚，曾與李曉峰吵大鑊！惟近日有指李曉峰懷孕兩個月，令愷威進退兩難，但最後亦肩負起男人責任，決定迎娶女友。

李曉峰亦相當識做，今年農曆新年來港期間，特意拜訪愷威父母，加上性格乖巧又醒目，氹得兩老非常開心之餘，亦對小糯米視如己出，故全家上下也很滿意。而劉丹早已開綠燈，讓兒子盡快娶李曉峰入門，愷威近日已着手籌備婚禮。

新女友成功過關，惟愷威前妻楊冪卻表現冷淡，日前被拍到偕父母來港，帶着大堆行李及一大盒積木玩具入住酒店，正當外間以為她專程來港探女之際，最後原來過門而不入。其實我行我素的楊冪自婚後與劉丹夫婦關係也不親密，平日也甚少來往，但想不到今次她人在香港也不順道探望女兒，令兩老震怒。

心情靚唱《迎春花》 面對屋企快有喜事，劉丹暫且將前新抱過門不入一事放下，昨日出席宣傳活動時心情大靚，一提起春天即大唱《迎春花》，其他演員見狀亦跟住唱。事後劉丹被問在家是否經常唱兒歌氹小糯米？他笑言：「通常都係愷威唱，我唔識唱，兒歌唱嚟唱去都係嗰兩句，佢未厭我都厭啦！」又指兒子早前在港，曾帶女友李曉峰與他見面，不過現時已返回內地工作。問到李曉峰是否懷孕？他表示：「有聽過呢件事，但又唔太清楚，期待好消息啦！」

談到前新抱楊冪早前現身香港疑似探小糯米，劉丹笑笑口表示：「我冇見到，係咩？唔知，見唔到！」復活節假期將至，劉丹透露孫女的節目比他多，繼早前參加學校鋼琴比賽，稍後亦會擔任學校活動司儀，問到可有過招給孫女？他笑言：「爺爺講嘢好論盡，唔係咁醒。（佢青出於藍？）希望啦！」