結束8年愛情長跑 李多海Deep V報喜 5月嫁SE7EN

憑韓劇《大話妹》走紅亞洲的38歲韓星李多海，昨日突然報喜，宣布將於5月與同齡男歌手SE7EN拉埋天窗，結束8年愛情長跑！她分享身穿Deep V婚紗的甜蜜婚照，獲大批粉絲送祝福。

已有5年沒拍韓劇的李多海，昨日在社交平台上載婚紗照報喜：「今天在這裏想跟大家公布一個好消息，就是我馬上要結婚了。我和韓國歌手SE7EN 8年的戀愛長跑終於結束，5月婚禮的季節，我們即將喜結連理，我們會帶着大家的祝福開始新生活，盡到一個做妻子、做丈夫的責任，相親相愛，相濡以沫，希望大家繼續支持、愛我們！」她同時公開身穿低胸嫁衣及與未婚夫的唯美婚照，獲大批海外粉絲送祝福。

男方曾被爆當兵揼邪骨 SE7EN亦透過社交網上載親筆信，透露婚期定於5月6日，承諾婚後會更加成熟及有責任感。今年是出道20周年的他於2013年被爆當兵期間光顧按摩院揼邪骨，之後與交往11年的女星朴韓屏分手。2016年時被爆與李多海拍拖逾1年，他曾在節目中大讚女友成熟有禮，十足姐姐一樣，包容他的不足，亦有很多值得學習的地方，令他覺得要更努力做好自己。他自言在最艱難時期遇上李多海，是非常珍貴，亦很感恩，又自認很依賴女友，雙方相處像朋友一樣，閒時會玩煮飯仔。

至於出道逾20年的李多海，曾於2012年與內地男星李易峰合演內地劇後譜出中韓異地戀，她一直沒有承認，但男方曾在訪問中指女方提出分手。李多海成名後屢陷整容疑雲，走紅後參演多部韓劇，可惜熱度欠奉，對上一部已是5年前的韓劇《善良魔女傳》。