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任晴佳送溫馨畫作賀壽
影帝任達華日前生日，獲女兒任晴佳在社交網送祝賀，她發文表示永遠都愛爸爸，並分享一幅以照片拼湊而成的畫作，當中有多張父女合照。任達華亦有在社交平台分享這份禮物，並表示：「最有愛的生日禮物，女兒親手製作，甜蜜貼心，美滋滋。」一眾網民都感受到他的幸福。
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