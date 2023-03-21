江嘉敏「中椒」喊咁口 黃婧靈「如來神波」自信嫁得出

江嘉敏在節目《健康必殺食》玩遊戲時「中椒」眼泛淚光，更趁機一過「視后」癮，發表得獎感言。沾沾自喜自誇廚藝的波波，轉頭就雞手鴨腳，失晒威。

無綫節目《健康必殺食》本周播出最後3集，嘉賓主持包括江嘉敏、黃婧靈（波波）、曾淑雅（Jumbo）、黃美棋、林凱恩、戴祖儀與趙希洛等，非常養眼。新一集以「重口味食物」為主題，林凱恩、波波與戴祖儀齊齊Cosplay玩遊戲，分別化身「育英BB」、「如來神波」及「我係帶組儀」搵食材，波波又跟主持鄭衍峰挑戰食納豆，食到面容扭曲擰晒頭。

Jumbo飲蜜糖水呻苦 明晚一集則有江嘉敏做「辣妹」，眾人玩遊戲競猜她與陸浩明誰吃了辣椒，結果「中椒」的她刺激到眼泛淚光，但仍搞鬼扮「視后」發表得獎感言：「多謝TVB，多謝監製。」波波則豁出去食新鮮山葵，辣到喪咳，之後廚師炮製芥菜胡椒排骨煲，她幫忙睇火並示威說：「我嫁得出！」但冚鑊蓋時雞手鴨腳，令全場笑爆嘴。

至於趙希洛、Jumbo與黃美棋直踩蜂場學採蜜，黃美棋突然大嗌：「我要派帽！」原來是指預防被蜜蜂針的網帽，其後眾人即場試食，Jumbo飲完蜜糖水竟覺得「苦苦哋」，原來跟她的身體狀況有關。

林凱恩 江嘉敏食中辣椒，忍不住眼泛淚光。 Jumbo到蜂場學採蜜，並即場試味。