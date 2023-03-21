中娛星動：彈弓手放煙幕 趙麗穎新片疑借馮德倫博宣傳

內地一線花旦趙麗穎正為電影《虎狼之路》在雲南開工，該片的官方社交網帳號之前關注了馮德倫，令人以為他有份主演，但之後又彈弓手取消關注，稱演員陣容尚未落實，宣傳手法惹來網民詬病。

趙麗穎與馮紹峰離婚後一直寄情工作，身為電視劇流量女王的她，近日身處雲南拍攝電影《虎狼之路》，題材是近年火熱的拐賣孩童話題，趙麗穎飾演孩子被賣的媽媽，引起網民關注。

傳演男配角 《虎》片離奇傳出由馮德倫擔任男配角，原來是因為電影的官方社交網帳號關注了3位演員，分別是趙麗穎、肖央及馮德倫。不過，有關方面製造話題後又彈弓手取消關注，最後解釋指演員陣容並未落實，事件登上熱搜，做法惹來非議。

趙麗穎的演技毋庸置疑，上一部電影作品是2018年的《西遊記．女兒國》。其實《虎》片之前已惹來是非，皆因趙麗穎在內地堪稱劇后，參演劇集總播放量逾千億，無人能及，惟今次在《虎》片卻排名第二，由實力派演員肖央擔正。趙麗穎由劇后降呢淪為「阿二」引起熱議，有人指出她在影壇零代表作，只好紆尊降貴。