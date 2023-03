Maple今日會出庭指控韓國「攝理教」教主鄭明析性侵,小方昨日在社交網連發兩個Post,不過就沒有提到女友,只表示自己如常游水,更上載着波衫的相片,恭喜英超球隊阿仙奴贏波。另外還分享笑笑口的公仔Sticker,表示練習後要歎咖啡:「It's time for my cup of coffee after practice.」看來心情不錯,但未有透露是否陪女友到韓國。