娛樂

18歲鍾懿似足阿B

鍾懿到新加坡旅行鬆一鬆。 鍾懿到新加坡旅行鬆一鬆。
鍾懿到新加坡旅行鬆一鬆。
歌手鍾鎮濤（阿B）女兒、「星二代」鍾懿去年到英國升學，當時媽媽范姜陪她飛去開學，離英時極之不捨，故經常飛到當地探望女兒。近日鍾懿到新加坡旅行，更網晒旅行相，現年18歲的她長得亭亭玉立，穿上吊帶背心、束起長髮，青春迫人，更愈大愈似爸爸，樣子帶點Cool。網友讚她女大十八變，遺傳了雙親的靚樣。
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