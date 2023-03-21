熟女大軍熱情圍攻 郭富城尷尬求救

郭富城雖然貴為天王，但向來沒架子，相當親民。近日他驚喜亮相網紅的短片，被一眾熱情女士包圍集郵，他頓變「人肉三文治」！難得他毫不介意，更搞笑做出誇張的面容扭曲表情，認真玩得。

城城近日忙於宣傳新片《斷網》，為打入年輕人市場，最近他與網紅「藍仔頭」、「嘉盈」及「近南哥」等拍片，片中被多位熱情粉絲瘋狂集郵，最終忍不住笑着認尷尬。

雖然片長只有約4分鐘，但單日瀏覽量已有10萬。短片講述一眾網紅得知可以跟城城合作，各人興奮不已，「嘉盈」更偷偷致電媽咪分享喜訊，雖然她千叮萬囑要保密，但媽咪卻將消息一傳十、十傳百，結果城城做訪問期間突然被大班「姨媽姑姐」包圍合照，連訪問也做不成。

網友大讚玩得 最爆笑是同場的導演鄭保瑞問城城：「又話訪問嘅？都冇人問問題！」難以甩身的城城無奈地說：「你咪問緊囉！」同時向「藍仔頭」等求救：「我想問訪問係咪已經開始？」對方問到：「我哋想知依家你覺得點？」城城苦笑說：「好尷尬囉！」場面搞笑。網民睇片後大讚城城玩得，貼地又親民，期待他日後與更多網紅合作。