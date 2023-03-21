娛圈單打：無怨不成母女 親情始終可貴

俗語說，無仇不成父子，其實無怨亦不成母女。「小龍女」吳卓林與媽媽吳綺莉（Elaine）勢成水火，不瞅不睬，令外界替她們心酸。近期轉戰直播帶貨的Elaine開Live和網民傾偈，有問必答，直認過去過於管束女兒是用錯方法，結果激起反效果，可見Elaine正在自省，可惜卓林仍未領情。

Elaine坦言，過去經常不准女兒做這樣，不許女兒做那樣，反而令女兒反感，認為要放手讓女兒自己學習，當她知道痛便不會重蹈覆轍。相信這是為人母親最痛的領悟，皆因卓林偕女友離家出走多時，一直斷絕聯絡，更曾被拍到搬到板間房居住，甚至流落加拿大排隊攞救濟食物。做母親的傷痛欲絕，卻始終無法修復與女兒的關係。

講真，Elaine疼愛卓林有目共睹，單親媽媽的辛酸亦不足為外人道。過去兩母女有影皆雙，但隨着女兒踏入反叛期，Elaine卻用同一套方法管束她，忠言逆耳，卒令女兒愈走愈遠。何況卓林自小沒有完整家庭卻在傳媒關注下長大，即使Elaine身兼父職，但失去父愛的缺陷始終難以彌補。

Elaine一直堅持對過去的戀情無悔，但小孩子始終最無辜，卓林承受外界異樣目光，導致思想行為有偏差，絕對不足為奇。成年人的錯誤對下一代影響深遠，只能說是悲劇。

說到底，親情是世界上最可貴的一種感情，無可取代。Elaine只有卓林一個女兒，緊張她、管束她是人之常情。如今Elaine有所領悟，作出妥協，但願終有一日，卓林也能體會母親心情，言歸於好。