18歲唔買六合彩 儲起好運 炎明熹大搞「成人禮」半天吊登場

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）昨日為《勁歌金曲》進行錄影，提到下月9日便踏入18歲，她即表示不想長大變大人，問到成年後第一件事想做甚麼？她笑說：「換身份證，因為我冇特別嘢想做，但身份證係一定要換。（唔會想試吓買六合彩？）我主張運氣要喺有需要時候先用，所以我係唔會買，用運氣係要三思而後行。（將運氣用喺今年考DSE？）書係要溫，唔可以靠運氣，因為我每次貼題都唔中。」

問到打算如何慶祝生日？Gigi透露會與粉絲及家人共度：「家人會喺我生日期間由內地來港，所以好開心，因為以往都係我返內地搵佢哋。」至於粉絲聚會是否會大搞？她預告會有特別的出場方式，問是否從天而降？她開玩笑說：「可以，咁係人生第一次吊威吔！」

鄭俊弘何雁詩夫妻檔合唱

同場歌手鄭俊弘（Fred）與何雁詩夫妻檔上陣，合唱張國榮和梅艷芳的歌曲《芳華絕代》，提到兩位前輩在歌曲中有親密演繹，問他們是否駕輕就熟？Fred笑說：「同其他冇咁熟嘅人係會尷尬啲。」不過何雁詩卻表示：「我反而覺得尷尬，因為要將私人事擺出嚟。（演繹時會唔會錫錫？）睇吓到時個感覺。」問到可擔心外界將他們與原唱作比較？何雁詩坦言：「一定冇得比，唔會做到同佢哋個水平，作為後輩只想做到最好有個交代。」而Fred自言視張國榮為偶像，可以演繹他的歌曲已覺榮幸。