盧森堡國慶 狂歡大擦地道佳餚

盧森堡位於歐洲內陸地區，鄰近德國、法國和比利時，每年6月23日是當地的國慶日，到時會有盛大的慶祝活動，如火炬巡遊、露天派對、各式各樣的音樂會和主題活動等，大家湊熱鬧的同時，玩到餓仲可以選擇不同風味的星級餐廳，盡情吃喝玩樂。

人氣老店 慶祝少不了美酒佳餚，想食得滋味又高性價比，就要識得揀，好似位於Dudelange森林附近的必比登推介餐廳Parc Le'h，是當地一間人氣老店。這間現代風格的小酒館被迷人的森林包圍，以木材和其他天然物料裝潢，和自然優美的景色完全融合，用餐舒適。餐廳總廚Jean-Charles Albert為菜單帶來豐富的創意，也會將傳統美食重新演繹，不少菜式均是創意配搭。

適合夏日享用的吞拿魚他他，配石榴、芝麻醬和柚子椰子醬，清新又消暑。三文魚以粉紅色牛油香煎，配上濃郁的美式醬汁，和蕪菁甘藍蓉享用，嫩滑鮮美。烤帶子配蜜餞婆羅門參、橙肉和開心果，讓海鮮添上口感和酸甜度。小牛胸腺配芹菜忌廉和蜜餞菊苣等蔬菜，細膩質感和蔬菜的清甜，配合得恰到好處。烤焗鴿肉配紅菜頭和梨子的蔬果，讓肉味變得更突出。最後邊歎各式甜品或雞尾酒，邊欣賞周圍景色，令人滿足。

高級西餐 想在旅程中感受Fine Dining的魅力，位於盧森堡市附近的二星米芝蓮現代菜餐廳Ma Langue Sourit可能是你杯茶。餐廳同樣鄰近森林，以木材、金屬和皮革等物料設計，風格時尚而帶點自然元素，餐廳另一邊有漂亮的玻璃屋，讓客人包場開派對都沒問題。菜單由主廚Cyril Molard設計，選用優質天然食材，如親自採收的蜂蜜、新鮮農產品和自家醃漬物等入饌，加入創意配搭，為菜式添上複雜味道，並帶來新鮮感。

餐廳選用新鮮蔬菜，打造一系列美食。清新的椰菜沙律，配忌廉和青檸汁，即時開啟味蕾。看似猶如一粒嫩綠小石春，真身原來是龍蝦肉松子椰菜包，嬌小精緻。火紅亮麗的蟹肉撻，表面蓋上透薄的紅菜頭片，搶眼又鮮甜。迷你生菜切半，只加點發酵芥末籽和茴香油，清新爽口。富香氣的煙熏鰻魚撻加點芥末，層次豐富又帶辛香。主菜有黃線狹鱈魚配芹菜果皮汁和烤鴨肉配無花果等選擇，前者肉質鮮嫩，後者肉味濃而餘韻甜美，配用草本調配的無酒精雞尾酒或葡萄酒，相當匹配。

一星意菜 獲得一星米芝蓮殊榮的意大利餐廳Fani位於盧森堡南部的Roeser，主廚Roberto Fani認為經營餐廳需要3大元素，需要經過不斷觀察，從世界各地吸取各種新事物知識，再配合熟練的烹飪技巧和創作熱情，讓菜式散發誘人吸引力，才能打造色香味全的佳餚。

踏入夏天，除了穿得清涼，視覺也要涼浸浸，清新的肉湯前菜以藍色的螺旋藻調色，讓客人視覺沉醉在海洋中猶如和海蝸牛暢泳。鮮嫩蟶子加點檸檬汁，配清雞湯品嘗，鮮味澎湃。意大利南瓜餡雲吞配辣味的水果芥末醬享用，色彩繽紛又軟滑香辛。意大利的Fassona牛舉世聞名，牛肉經熟成後烹調，配雅枝竹和墨角蘭醬汁，香草氣息令肉味突出。肉厚味濃的鴿肉配開心果和花形的松露，於細節中見心思。之後來一口Pecorino芝士意大利飯，感覺剛好。

撰文：林佩婷

三文魚塗抹上一層粉紅牛油後煎香，放在蕪菁甘藍蓉上，加點美式醬汁，鮮香得很。 乳鴿加用缽酒製作的醬汁，伴以紅菜頭和梨等點綴，帶一絲香甜餘韻。 烤鴨肉配濃郁鴨汁外，還有紅菜頭撻和無花果，口感豐富。 玻璃屋安裝天窗，陽光直射餐廳，氣氛自然。 烤煮得剛好的鴿肉，配花形黑松露片和開心果碎，芳香入味。 主廚Roberto Fani 吞拿魚他他配清新的芝麻醬和柚子椰子醬，佐一杯白酒，夏日享用最適合。 餐廳除室內，也有戶外用餐區，綠意盎然。 煙熏鰻魚撻表面灑芝麻和沙律菜葉，一口吃掉夠晒滿足。 主廚Cyril Molard 加入豌豆和Pecorino芝士炮製的意大利飯，「芝」味十足。 牛胸腺配芹菜忌廉，加點蒜、香葉芹和蜜餞菊苣，清爽滋味有助平衡了香濃牛胸腺的膩口感。 總廚Jean-Charles Albert 新鮮水嫩的生菜伴發酵芥末籽，淋上茴香油，清新爽脆。 南瓜餡意大利雲吞，蘸入辣味水果芥末醬汁享用，軟滑而帶一絲辛香。 裝廳裝潢雅致，窗外亦有綠植，氣氛輕鬆。