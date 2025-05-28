升空盡賞 土耳其仙女煙囪

根據土耳其民航總局（DGCA）早前公布的資料顯示，土國於上年的熱氣球乘客數量達933,195人次，創下了歷來最高紀錄。旅客到訪當地自然要一嘗升空滋味，而土耳其主要有7個地區可乘搭熱氣球，其中大熱之選莫過於加帕都斯亞（Cappadocia），於半空中飽覽被喻為「仙女煙囪」的壯麗岩石群。不可錯過的還有棉花堡（Pamukkale）及安塔利亞（Antalya）兩個地區，同樣能在飛行途中欣賞壯觀震撼景色。

加帕都斯亞：岩石地形 大開眼界 提起位於土耳其中部、被聯合國教科文組織列為自然與文化雙遺產的加帕都斯亞，一直是甚具人氣的旅遊熱點。當地既有被《國家地理》評選為地球十大美景之一的獨特岩石地形，加上有許多岩洞教堂及丘陵山谷，觀光熱點可謂多不勝數。要充分感受箇中魅力，最佳方法莫過於乘搭熱氣球升上約1,000米高空，360度全方位飽覽當地風景。熱氣球主要起飛點為格雷梅（Göreme），天氣許可下，每逢清晨便有多達100個彩色氣球飛上天空出發，約1小時的飛行時間有機會看到石屋洞穴酒店、烏奇沙城堡、玫瑰谷、鴿子谷、克澤爾河及葡萄園等景色，還有經千年風化侵蝕形成、呈尖塔、蘑菇等形狀的「仙女煙囪」圓柱岩石，隨着陽光和雲影的變幻，岩石會呈現出淺紅色、赭色、棕色、灰色等不同色彩，非常夢幻！當地的Hot Air Balloon Cappadocia提供多項飛行旅程，其中的標準熱氣球體驗於日出前及日出後半小時各設1個航次，每趟可承載24至28人。每位費用€260（約HK$2,314）起。

棉花堡：白色梯田 飽覽古城 另一熱氣球勝地是位於土耳其西南部代尼茲利省的棉花堡，該處高160米、長2,700米的白色石灰岩梯田上有碧藍色的碳酸氫鈣溫泉水，構成震撼景色。除了親身到此邊賞景邊浸泡，亦同樣吸引不少人升空俯視一番，最熱門的搭乘時段同樣是清晨出發，當熱氣球慢慢上升至約1,000米的高度，你會看到於高空採用俯瞰角度帶來的驚嘆畫面——隨着太陽升起，柔和的晨光照亮了棉花堡的白色礦物層，使景觀散發出迷人光芒，而且身處高空更能細味梯田的複雜構造和溫泉池的鮮艷藍色。飛行途中還可見識當地跟棉花堡一併列入世界文化遺產、擁有圓形劇場及大浴場等遺址的希拉波利斯古城，還有度假勝地卡拉哈伊特和群山環繞的橄欖樹林等美麗景像。當地熱氣球公司Pamukkale Flights設有棉花堡飛行體驗，安排於日出時分升空，飛行時間長約60至75分鐘，從高處飽覽棉花堡梯田，並飛越希拉波利斯古城等。每位費用€95（約HK$846）起。

安塔利亞：海岸風光 劇場遺迹 土耳其西南部的安塔利亞是該國最大的國際海濱度假城市，被喻為「通往土耳其藍色海岸的門戶」，自古羅馬時代以來就一直繁榮昌盛。於當地乘坐熱氣球的話你可飽覽眾多古老遺迹，當中最享負盛名的莫過於阿斯潘多斯遺址，位於安塔利亞以東約39公里的塞里克（Serik）小鎮附近，焦點落在建於公元2世紀的阿斯潘多斯劇場，是世界上最大、保存最完好的古羅馬劇場之一，呈半圓形，直徑95米的劇場，可容納約20,000人，劇場座位的上部更以美麗拱門裝飾，於熱氣球上俯瞰令人心曠神怡。劇場旁邊另有高約30米的阿斯潘多斯渡槽，是世界上最大的渡槽之一，也是羅馬水利設施的延續，昔日將約 30 公里外的托羅斯山脈泉水引來。而遺址附近還有名為佩爾格（Perge）的古老遺址，分別有羅馬浴場、劇場及噴泉等建築。當地Attaleia Balloons有安塔利亞氣球行程，分別有日出及日出後半小時兩個航次，載客量為20至28人，行程包括歐里梅敦河及阿斯潘多斯遺址等，每位費用€350（約HK$3,080）起。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

烏奇沙城堡是一座由火山岩形成的天然岩堡，被鑿出了眾多洞穴屋並以複雜的通道相互連結。 飛行過程中會緩慢升降，以不同角度欣賞連綿起伏的丘陵山谷。 沿途可看到希拉波利斯古城的遺迹。 呈半圓形，直徑95米的劇場，可容納多達20,000人。 行程可看到全長184公里的歐里梅敦河，曾經是兩次歷史戰役的發生地。 有仙女煙囪之稱的自然奇觀，是經過數千年風化及侵蝕所形成的特殊圓柱岩石。 乘坐熱氣球可從高空俯視棉花堡，帶來不一樣觀賞角度。 不妨留意古城盡頭的 Cleopatra Antique Pools，該溫水池池底能見到古蹟石柱。 阿斯潘多斯渡槽是世界上最大的渡槽之一。 擁有一片紅色岩層的玫瑰谷，獨特顏色來自於其高鐵含量，當夕陽照射時看起來更紅。 熱氣球開始起飛時會靠近棉花堡，能跟地面的旅客Say Hi。 氣球之旅會途經建於西元2世紀的阿斯潘多斯劇場，目前仍用作舉行各項歌舞表演。 佩爾格遺址範圍甚廣，可看到市集等多種昔日的遺迹。