34億港元超長遊艇 開啟海上奢華之旅

造價逾34億港元的「Four Seasons I」，預計於2026年下水。

奢華品牌玩跨界、搞聯乘，總是令人期待，其中頂級酒店品牌進軍遊艇界別，就有望將海上度假體驗推上更豪華、更舒適的高度，像早前提及Orient Express將於2026年推出世上最大最豪的帆船遊艇「Silenseas」，而今次介紹的超長遊艇 「Four Seasons I」，亦將為大家開啟海上奢華之旅。

相當於兩個足球場 預計於2026年下水的「Four Seasons I」，乃奢華酒店品牌旗下Four Seasons Yacht的第一艘郵輪遊艇，由意大利船廠Fincantieri建造，造價達4.4億美元（折合約34.5億港元），並由瑞典設計工作室Tillberg Design of Sweden負責外觀與內部設計，以「消除人與海洋界限」為核心理念。

先由外觀說起，「Four Seasons I」的賣點在於船體龐大，長度為207米，相當於兩個標準足球場，設計靈感源自傳奇超級遊艇「Christina O」，流線型輪廓是受起伏的海浪啟發；配色方面，以純白為主，海軍藍作點綴，格調優雅。

提供95間豪華套房 設施方面，總噸位為34,000GT的「Four Seasons I」，共有14層甲板，可提供95間配備私人露台與落地玻璃的豪華套房，讓乘客可盡情享受海天一色的醉人景觀。在眾多套房中，又以「Funnel Suite」最具氣派，位於上層建築的玻璃煙囪內，4層樓高，配備3間睡房、私人泳池、戶外健身房等設施，刷新海上住宿體驗的奢華上限。

其餘設施包括11間高級餐廳和酒吧、醫務室、20米長鹽水泳池，還有配備美容院、桑拿浴室、按摩室的健康中心，其中泳池可通過液壓系統，轉換成戶外電影院、海灘俱樂部、露天用餐場所。另外，從左舷延伸至右舷的遊艇碼頭，可用於支援帆船、風帆、浮潛等水上運動，滿足住客的娛樂需要。

規格表

長度：207米

寬度：27米

總噸位：34,000GT

甲板：14層

載客量：180人

同場加映 REI 貌似星際巡洋艦

由Viken Group集團旗下品牌Tillberg Design of Sweden、Hot Lab與Thalia Marine合作開發的郵輪遊艇「REI」，名字帶有「豐富」、「優雅」、「美麗」等含意，白色船體長度達196米，寬度則為28米，外觀設計充滿力量感，加上動感前衞的曲線，看似在科幻小說中出沒的星際巡洋艦。

由於船身龐大，「REI」的內部有10層甲板，最多可容納112名客人和125名船員。除了不同格局的客房外，還有觀景休息室、水療中心、無邊際泳池、多功能海灘俱樂部等設施，更配備一艘27米長的探險船。性能方面，「REI」允許一系列永續推進可能性，包括電力、氫能、太陽能和風能，可滿足長途探險的需要。

GWP-345 受傳奇帆船啟發

設計工作室Alexander McDiarmid Design跟Ghost Yachts合作推出的概念遊艇「GWP-345」，靈感來自1992年打破大西洋藍絲帶（Blue Riband）紀錄的傳奇帆船「Destriero」。

根據設計師的構想，「GWP-345」為鋁製硬脊V形穿浪單體船，長105米，寬16.7米，搭配碳纖維上層建築，可減輕遊艇重量與阻力，提升燃油效率，使其最高速度達到30節。另外，遊艇的外觀像一艘身穿燕尾服的戰艦，其設計受現代海軍護衞艦啟發，而反向船首則進一步凸顯船身的剛勁輪廓。

內部方面，主人套房和5間貴賓艙均位於主甲板，另有沙龍、酒吧、戶外餐廳、泳池、水療中心、健身房、按摩浴缸、海灘俱樂部、直升機停機坪等設施，可為乘客提供全方位休閒體驗。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

4層高「Funnel Suite」配備3間睡房、私人泳池、戶外健身房等奢華設施。 日光浴平台設有20米長鹽水泳池，並可通過液壓系統，轉換為多用途場地。 「REI」有多達10層甲板，設施一應俱全。 長105米的超級遊艇「GWP-345」，貌似一艘身穿燕尾服的戰艦。 除了主人套房，船上還有5間貴賓艙，最多可供12人入住。 船身長達207米，相當於兩個標準足球場。 船上有11間高級餐廳和酒吧，布置各具特色。 外觀設計充滿力量感，令人聯想起星際巡洋艦。 船上設施應有盡有，為乘客提供全方位休閒體驗。 95間套房均為高樓底，且配備了落地窗。 長196米的郵輪遊艇「REI」，設計靈感源自大自然。 遊艇配備一艘27米探險船，可作多種用途。 內部布置以Earth Tone為主調，氣派十足。