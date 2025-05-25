醒腦有法 考試Sure Win

每年5、6月都是考試旺季，無論是莘莘學子抑或在職進修人士，少不免要捱眼瞓預備一連串考試，有機會出現記憶力下降或專注力不足等問題。今次請註冊中醫師李灼梅教大家醒腦和護腦貼士，讓大家做足準備迎接挑戰！

中醫教路 應先補腎 以中醫角度來說，基於「精生髓、腎藏精」，補腦應先補腎，當腎氣充足，精氣自然旺盛，腦力亦得以提升。當腦力充沛時，背誦、計數等效率自然提升。「可多吃淮山、蓮子、枸杞子、核桃、黑豆、黑芝麻等健脾補腎之物。日常也可多吃雞蛋、深海魚、莓類和堅果等，有助大腦發展。」李醫師指出，不少人愛以咖啡提神，但咖啡性燥、利水，多飲會耗傷人體津液，導致口乾、便秘、失眠等，如果想提神的話，可用黃芪黨參水代替，黃芪補氣，黨參補血，互為氣血相補有助紓緩疲勞。

健脾貼士 增專注力 專注力不足也是學習常遇到的問題，李醫師指這與脾虛、心神不寧、痰濕阻滯等有關。「脾主運化，脾虛則運化功能失調，影響營養吸收，導致腦部發育不良；心主神明，心神不寧則注意力渙散，容易分心；痰濕阻礙氣血運行，影響腦部營養供給。」她建議健脾益氣可食用山藥、蓮子、白扁豆等食物，寧心安神可食用酸棗仁，化痰祛濕則建議食用苡仁、茯苓、陳皮等。另可服用益智仁，有補腎固精、補脾和胃、增強記憶力及專注力之功效，惟陰虛火旺者不宜。同時提醒常燉補品給孩子的家長，過量吃燥熱之物會令脾胃不勝負荷，導致消化不良引起濕熱，應適可而止。

食療湯水推介 核桃茨實淮山湯

材料：豬腱250克、核桃30克、芡實20克、淮山20克、杞子20克、蜜棗3粒

做法：將材料浸洗備用，豬腱汆水瀝乾，加進煲中以適量水用中火煮滾，轉細火煲1小時。

黃芪黨參麥冬茶

材料：黃芪6克、黨參6克、麥冬3克

做法：將所有材料洗淨，然後放進暖水壺，泡熱水浸焗即可；體質虛寒者可加薑片飲用。

聽歌冥想 運動按穴 日常生活方面，李醫師建議要養成早睡習慣，並保持心情愉悅及避免暴飲暴食。不應熬夜唸書，晚上11點睡，早上7點起床，有8小時充足睡眠，不致生理時鐘日夜顛倒。此外亦可練習冥想，有助提升集中力及創造力，常冥想的話大腦皮層會比一般人厚，神經元間也會有更多突觸連接，這兩者都能提升記憶力與智力。另有研究發現無論是彈奏樂器或聽音樂，都有助增強記憶力；也可抽些時間做帶氧運動如跑步、跳繩、游泳等，增加神經物質的傳導，使頭腦更清晰。閒時可用拇指指腹按壓百會穴，或以迴旋方式輕輕按揉20至30下，可達致助眠、安神、解疲勞、醒腦等功效。

撰文：明藹寧

部分圖片：互聯網

日常亦可多吃深海魚、雞蛋、莓類等，有助大腦發展。 核桃茨實淮山湯 練習冥想有助提升集中力及創造力，對提高記憶力與學習力也有幫助。 補腦應先補腎，核桃、黑芝麻、黑豆等都是健脾補腎之物。 黃芪黨參麥冬茶 按壓頭頂的百會穴有助調整自律神經，以及改善氣血循環等功效。 註冊中醫師李灼梅 帶氧運動如跑步、跳繩等可增加神經物質的傳導，使頭腦更加清晰。