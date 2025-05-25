墾丁暢游 360°環「景」空中泳池

位於台灣本島最南端恆春半島的墾丁，擁有很多秘境海灘，還有壯觀珊瑚礁海岸和豐富生態，於夏季尤其吸引水上活動愛好者前往度假。今年更多了一個到訪的理由，剛於3月當地相隔25年後有全新酒店開幕，以墾丁獨家360度環景空中泳池及米芝蓮主廚坐鎮的餐酒館成功掀起話題。另外該處還有兩間完成翻新的地標級酒店可選，不妨趁暑假來一趟難忘南島假期。

名師聯手 睇頭十足 於3月在墾丁大街開業的Hotel dùa Kenting，建在海景第一排的絕佳位置外，同時集眾多話題於一身。其一是找來多位設計名師操刀，例如建築大師郭英釗及「九典聯合建築事務所」團隊打造建築外觀，室內設計由「JAHAA 頡合設計」的黃嚴仕負責，景觀設計則由「上境設計」總監許富居主導。當中最受注目的，莫過於由「II Design 硬是設計」吳透主理的頂層空中泳池與酒吧空間，泳池採環狀設計，讓你在水中繞池360度欣賞墾丁的日出、夕陽與星空。泳池旁設有450吋巨幕、露營車品牌Airstream風格的餐車及滔浪酒吧，晚上還有駐場DJ表演及池畔派對。酒店共127間客房，分為5款房型，面積由36至89平方米不等，房內以溫潤色調配搭木質家具及一流配備，包括英國Slumberland頂級床墊及法國香氛品牌Pascal Morabito沐浴用品。酒店的餐飲同樣出色，其中提供意法料理的沙丁嶼餐酒館由曾於米芝蓮餐廳工作的主廚Grant主理，必試和牛他他及那不勒斯風味瑪格麗特薄餅。另外人氣和牛燒肉店「乾杯燒肉」亦進駐酒店開設屏東首間分店。房價每晚NT$5,800（約HK$1,487）起。

全面升級 度假風情 坐落於墾丁核心地帶、早在上世紀80年代開業的墾丁凱撒大飯店，自2021年起啟動全面翻修計劃，從大堂、餐廳到客房皆全面升級。其中281間客房經過重新規劃，以清新木質調取代過往濃厚的木質色系，更調整動線與水電配置、新增多功能長桌、更換柔和採光燈具、升級梳化座椅等，而旅客喜愛的開放式通透衞浴設計則得到保留。推介以牡丹花為主題牆面的花園客房，搭配復古窗花燈與跳色座椅，並擁有戶外花園，可在Jacuzzi按摩浴池中享受愜意時光。想住豪一點的話，則可挑選最頂級、樓高兩層的獨幢Villa，坐擁約496平方米獨立空間，配備露天泳池、溫水按摩池及原木發呆亭。酒店呈上多元化的用餐選擇，包括供應海鮮料理及各國佳餚的發現西餐廳，及由藍帶主廚掌舵、主打正宗泰國菜的蓮花餐廳。酒店內設豐富的消閒設施，休閒中心設有健身室與球類活動區，戶外則有椰林泳池、兒童泳池及各種水上活動，值得一提的是水療服務CAESAR SPA，提供多種專業護理選擇。房價每晚NT$4,399（約HK$1,128）起。

千萬翻新 網紅Cafe 設在墾丁國家公園內、佔地5公頃的福容大飯店墾丁，較早前投入千萬台幣翻新內部，帶來新的住宿體驗。一大亮點是全新開設的咖啡店「船帆石No.1000」，純白色建築搭配碧海藍天背景，以白色與木質調為主，營造出悠閒度假氛圍，吸引不少人專程前往打卡。主打以屏東在地農產製作的果汁特飲，推介以菠蘿與蘋果混合而成的「滿滿C多多」，口感濃郁香甜。酒店提供186間舒適客房，分別有海景豪華套房及精緻四人房等多款房型，當中Villa區的客房便大幅更新裝潢，其中雙人入住的獨幢蜜月別墅更享有觀賞海景及地標景點船帆石的絕佳視野。餐飲方面有供應自助早餐的田園西餐廳，及以健康養生為理念的福園中餐廳，照顧一家大細口味。消閒設施方面，備有大型戶外泳池、兒童戲水池及滑梯及室內SPA水療館等，還有健身室、桌球、卡拉OK、兒童遊戲室等設施。酒店亦不時舉辦生態團，在導賞員帶領下找尋梅花鹿及其他動植物蹤迹。房價每晚NT$3,099（約HK$795）起。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網