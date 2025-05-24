296 Speciale特別版 挑戰極「限」

特別版296 Speciale搭載插電式混合動力系統，綜合馬力達880CV。售價：€407,000歐元（未連稅折約$361萬港元）起

有些特別版超跑會限量生產，即廠方限定了生產數量，亦有些是限時生產，代表廠方設定了生產時間限制。說到底，限時本身已限制了生產數量，只是設限方式不同罷了。最近新推出的特別版296 Speciale超跑及296 Speciale A開篷超跑，便是採用限時生產制，更堪稱是動力最強的量產後驅拉利。

一門雙傑 最新力作 兩款全新超跑296 Speciale及296 Speciale A分別是法拉利（Ferrari）296 GTB和296 GTS的特別版車型，亦是廠方Berlinetta特別版家族最新力作，兼動力最強的量產後驅車型。所搭載的PHEV插電式混合動力系統，綜合馬力高達880CV。當中700CV最大馬力來自強化了的中後置120°夾角3.0L V6雙渦輪增壓引擎。這多得原先的鋼連桿部件換成跟F80一樣的鈦合金連桿，並起用加強型活塞和輕量化的氮化鋼曲軸，再結合源自F1的爆震控制系統。置於引擎與波箱之間的MGU-K動能電馬達也升級，啟用全新超增壓功能（於eManettino控制按鍵的Qualify排位賽模式），實現180CV輸出。8前速F1雙離合器波箱配全新升檔管理模式，巧妙利用額外扭力，縮短換檔時間及優化對撥片操作的響應時間，只需分別2.8秒及7.3秒便可完成0~100km/h及0~200km/h加速，至於極速有逾330km/h水平。

4種模式 澎湃聲浪 提起eManettino控制按鍵，它是一個設於軚環左下方的動力輸出管理器，除了提供Qualify排位賽模式，還有Performance性能、Hybrid混合動力及eDrive純電一共4種模式選擇。其中eDrive純電最適合低調出行，配合置於車底的7.45kWh高效電池，最大可輸出154CV，滿電情況下可以135km/h的最高速度續航25km。Hybrid混合動力則是默認模式，一般駕駛情況下系統會自設在這個模式。想進一步體驗超跑的動力性能，可選Performance性能甚至Qualify排位賽模式，伴隨而來的引擎聲浪也提升至更令人振奮的水平。這多得所採用的先進3D聲學模擬系統，聲學管道是296 GTB及296 GTS的兩倍，加上配備一套專利管理系統，能將引擎聲直接傳遞到座艙內，並針對中高頻聲進行調校，渾厚飽滿的聲浪隨引擎轉速攀升愈顯澎湃。

嶄新設計 穩定操控 特別版還採用了新空氣動力學解決方案，於時速250km/h時能產生的下壓力提升20%，來到435kg之高，包括在前部加入借鑑自296 Challenge的頭冚中央空氣通道及296 GT3的兩側百葉窗通風口。配上巧妙融合源自FXX K的垂直尾翼及296 Challenge尾泵把垂直外部輪廓的獨特弧形尾翼連側翼、特設高中低不同高度調節的新升級主動式尾擾流、新設計尾擴散器及經優化的渦流發生器，確保在不同駕駛情況下都能發揮出色的空氣動力學平衡。此外，車載最新ABS Evo動態控制系統與6w-CDS底盤動態感測器，能通過精準的速度及動態預估，無論是直路行駛還是應對複雜的彎道，均可高效地優化制動力分配。另針對鈦合金彈簧和源自296 GT3的Multimatic可調節減震器調校，使底盤高度再降低5mm之餘，亦令最大傾角縮小13%，確保更出色的車身控制。

本地車訊：E53 Hybrid 4MATIC+ Saloon 「混」動奇兵 Mercedes-AMG全新抵港的E53 Hybrid 4MATIC+ Saloon，稱得上是「混」動奇兵，可油電並濟4秒完成0~100km/h加速（使用Race Start僅3.8秒），亦可齋純電駕駛並續航逾100km，還能通過插電或回收制動能量充電，綜合耗能量低見24.1kWh/100km及0.8L/100km。車載的充電式混合動力驅動系統是由頭冚下一具AMG 3.0L直六渦輪增壓引擎、整合於AMG SPEEDSHIFT TCT 9G波箱內的120kW電馬達及置於行李箱底部的28.6kWh電池組成，引擎和電馬達同發功可釋出750Nm綜合扭力及585PS綜合馬力。追求更高性能者，可選配AMG DYNAMIC PLUS套件，並啟用Race Start以獲得612PS綜合馬力。

作為AMG的一員，除了加速性能，其攻彎的動態轉向操控及駕乘舒適性更是完美平衡。除了因為此車標準配備可變式四輪驅動系統AMG Performance 4MATIC+和主動式後軸轉向，也歸功於車身結構經強化及具備自適應可調式避震器的AMG RIDE CONTROL懸掛系統，提升側向動態和轉向精確度。值得留意是，車上提供多種駕駛模式選擇，除了Comfort、Sport、Sport+、Smoothness和Individual外，還有Battery Hold和Electric。其中Electric屬默認模式，高達480Nm扭力使起步表現靈活爽快；而且只要於時速140km/h或以下，都可以163PS馬力純電行駛，續航里程逾100km。

撰文：林登麗

特別版296 Speciale A開篷超跑，配備可摺疊式硬篷頂。售價：€462,000歐元（未連稅折約$410萬港元）起 若切換至Qualify排位賽模式，16吋數碼化儀錶板中央大圓轉速錶右側會顯示其狀態。 全新E53 Hybrid 4MATIC+ Saloon車載充電式混合動力驅動系統，綜合馬力及扭力分別達585PS和750Nm。若選配AMG DYNAMIC PLUS套件並啟用Race Start，綜合馬力更可達612PS。 AMG Performance軚環右下及左下方設有AMG駕駛模式、AMG DYNAMICS綜合動態控制等旋鈕。 從高角度俯瞰，可看到頭冚上借鑑自296 Challenge的頭冚中央空氣通道。 配上4點式安全帶賽車化碳纖座椅，為駕駛者提供充足的承托及支撐。 能於時速140km/h或以下以163PS馬力純電行駛，並擁有逾100km純電續航力。 車廂廣泛採用碳纖維、Alcantara物料及鋁材鋪陳，減重之餘亦突出其賽車風格。 全碳纖結構中控台，整合了各種控制裝置，最引人注目的莫過於標誌性換檔結構。 經改進的引擎，增壓壓力由之前的1.1bar提升至1.5bar，馬力輸出增加至449PS。