「深」山郊遊航母登頂打卡

很多香港人每逢假日都喜歡遠足郊遊，呼吸新鮮空氣。其實深圳作為千園之城，亦不乏登山遠足勝地，好似梅沙尖便新建了一座觀景台，外形猶如航空母艦，讓遊人360度欣賞鹽田風光。另一邊廂，環西麗湖綠道上月正式貫通全段，立新湖公園則正值月季花開之時，均是夏日郊遊好去處。

鹽田區：三最工程 甲板觀景 梅沙尖是深圳第三高峰，位於鹽田區與大鵬新區交界，因形似尖錐而得名。這裏以無遮擋的山海全景聞名，是深圳東部最受歡迎的徒步登山路線之一，最近新建的雲端觀景台更成為網紅熱點。觀景台位於海拔高度753米的山頂上，兩層形狀似足航空母艦，站於頂層「甲板」可360度俯瞰全區景色，東部華僑城、大鵬灣、大小梅沙和鹽田港盡收眼底；能見度高時更能遠望福田區的地標建築。據知此觀景台是深圳建築史上的「三最」工程，既是海拔最高建築，同時也是最小的高台工地及運輸方法最多的工程。去年7月開始興建，早前才正式對外開放。

以往梅沙尖頂峰常年大風，基礎設施匱乏，可供站立的空間不多，下雨時令行山客狼狽不已。新觀景台底層的用途正正是遮風擋雨，並增加可容納遊人數目。想到此「航母」有3條登山路線，其中最容易是乘雲海專線到登山口，步行約40分鐘便能登頂，也可從茶溪谷或鹽田檢查站出發，歷時1.5小時沿途欣賞山野風景。若時間充裕，建議從馬巒山郊野公園出發，可順路到深圳最大的馬巒山瀑布，到梅沙尖後於雲海廣場休息，最後下山到鴻安圍地鐵站便可回家。

【食Guide】 海邊別墅餐廳 從梅沙尖下山至雲海廣場，再坐約半小時車即可到達Como Como全日餐廳。它位於大梅沙海邊別墅內，招牌菜有西班牙Tapas、墨西哥牛肉餡餅及低溫慢煮安格斯M3牛扒等，還有別錯過青檸芝士蛋糕作飯後甜品。

南山區：環湖綠道 休閒驛站 環西麗湖綠道是南山區重點打造的生態步道，環繞西麗湖水庫而建，月前終於貫通全段。南起大沙河生態長廊，沿路向北經過西麗湖牌坊和沁園路棧道，連接大磡燕清溪碧道，全長約16.2公里，打造出「一環九景」的特色休閒體驗。走畢全程約需3至4小時，建議乘深圳地鐵7號綫至西麗湖站B出口，步行800米左右從牌坊出發，沿湖邊到達打卡驛站「問山疊水」，再到擁有廣闊綠地的「風箏廣場」、露營地「寫意三河」、大自然探索樂園「螢燈碧苑」等景點打卡，每處景觀各具風韻，適合散步、野餐或踩單車。綠道試運期間從早上6時開放至晚上10時，星期一至五則可踩單車進入。

【食Guide】 人氣私房菜 綠道附近有一間私房菜甜心私廚，長期佔據《大眾點評》南山區私房菜熱門榜三甲位置。它藏身於村落之中，私密度頗高，推薦菜式有紅燒肉、麒麟鳳尾蝦、椒鹽手撕扇骨、新西蘭孜然烤羊排，更可預訂佛跳牆呢！

寶安區：月季公園 爭妍鬥麗 立新湖公園位於寶安區福永街道，佔地約2平方公里，其中水域面積達1.2平方公里，因湖面形似月牙而被稱為「小西湖」。公園以湖景、綠道、生態濕地為特色，環湖綠道建有林中棧道、半島花海等景觀。它又叫月季公園，皆因園內種有70多個月季花品種，超過一萬株月季爭妍鬥麗。而且公園靠近寶安機場，不時有飛機掠過，可拍到落日與飛機同框的靚相。交通方面，可乘地鐵11號綫至橋頭站C出口，再步行約10分鐘即達。公園東面及北面分別是白石廈兒童樂園及文創夢享公園，前者以自然和森林為主題，後者有手工藝坊及文創雜貨店，可逛上大半天。

【食Guide】 家庭日式料理 從公園步行約7分鐘可到達日系餐廳庭留SDEi‧家庭料理，這間小店以性價比高的日式料理見稱，秘製炙燒豬頸肉拌飯分量十足，胡麻醬豆腐沙律清新健康，另有壽喜燒、明太子雞翼等，數十元有交易。

撰文：陳志滔