「晶」彩建築 光芒更勝寶石

「Yalda Night House」以人稱「水果中的紅寶石」——石榴為造型。

璀璨的寶石，貴氣逼人，不但成為無數女性珍而重之的貼身飾物，更為不少設計師帶來靈感，成就各種精彩設計！像今次介紹的概念建築，帶有晶瑩剔透的特質，無不令人聯想起矜貴的寶石，當室內燈飾亮着時，即綻放迷人光彩，甚至比真正的寶石更耀眼！

Yalda Night House@伊朗 以伊朗古老節日命名的概念建築「Yalda Night House」，出自設計師Sara Pourasadian之手，原意是為伊朗南部的花園城市設拉子（Shiraz）打造一處適合進行聚會與慶祝活動的場所，並以人稱「水果中的紅寶石」——石榴為造型。

根據設計師的構想，「Yalda Night House」的建築面積為782平方米，樓高3層，貌似石榴果實的外觀，極具線條美，其表面由一片片玻璃幕牆拼湊而成，部分為透明玻璃，部分為淡粉色玻璃，當室內的燈火亮着，就會散發出迷人的光芒，甚至比寶石更耀眼！

室內方面，作為上演慶典的場地，布置以石榴的紅色為主調，搭配橙、黃、粉等暖色，予人喜氣洋洋的感覺，並加入大量有趣細節，像水滴形吊飾、貌似熱氣球的吊燈、盡現曲線美的窗戶、造型獨特的梳化等等，給整個空間注入濃烈的藝術氣息。

同場加映：Mystery of light@挪威 由設計工作室Atoz77.design構思的「Mystery of light」，預計於「峽灣之國」挪威興建，從預想圖所見，它依附於峽灣的峭壁上，高高低低，錯落有致，且面向壯麗的自然景觀，而內部燈飾以檸檬黃為主調，映照在落地玻璃上，猶如一排排待人發掘的黃水晶。室內布置走簡約路線，保留了部分岩石作為牆壁，襯以水泥色天花與地板，予人質樸、自然的感覺。設施方面，除了客廳、飯廳、睡房等基本配置，還有水療中心與露天泳池。

Hanging Diamond@澳洲 計劃建於全球第6大懸崖——澳洲Bunda Cliffs的概念建築「Hanging Diamond」，屬於設計工作室Green Clay Architecture的傑作，以「陡坡上的鑽石」來命名。從預想圖所見，「Hanging Diamond」既有單層平房，亦有複式設計，依附岩壁的一邊，保留岩石粗糙不平的天然質感，餘下3面則以落地玻璃取代實心牆，貌似玻璃盒子，讓屋主可飽覽周邊景色。值得一提，建築物內部透射出溫暖迷人的橙色光芒，跟岩壁的灰冷形成鮮明對比，不期然令人聯想起極度罕有的火鑽。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

作為舉行聚會的場所，豈能沒有兒童遊樂區？ 內部布置以紅色為主調，帶有濃烈的中東氣息。 附設露天泳池與水療中心，讓屋主可過上更寫意的度假生活。 室內透出迷人橙光，跟周邊岩壁形成鮮明對比。 除了建築物的外觀似石榴，室內也有相關裝飾物。 盡現曲線美的窗戶，襯以造型獨特的家具，有趣極了！ 部分牆身為天然岩石，予人質樸、自然的感覺。 巨型吊燈猶如懸浮於半空的熱氣球，給宴會廳增添藝術氣息。 依附於岩壁上的「Mystery of light」，像一排排待人發掘的黃水晶。 「Hanging Diamond」像懸掛於峭壁上的火鑽。