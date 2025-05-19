細「意」品味 地道珍饈

托斯卡尼燉海鮮

鱈魚、西西里紅蝦、魷魚、青口、蜆和小龍蝦以紅酒加番茄燉煮，呈現出濃郁而豐富的鮮味。（需2日前預訂）

意大利除了風景名勝，當地的美食亦富人氣，既有適合和朋友分享的地道風味，也有加入創意的新派之選，各有捧場客。本地有意大利餐廳推出全新菜單，無論想開心分享，又或想細意品嘗，都可投其所好。

南部海鮮 意大利各地區的飲食特色都有不同，灣仔意大利餐廳近日迎來新任行政總廚Luca Schiavone，這位來自西西里的大廚，曾於外國多間知名意大利餐廳工作，這次為餐廳帶來重新演繹的南意美食。他指南意菜式融入希臘、西班牙、法國和阿拉伯料理的精髓，講求季節性和原汁原味，豐富海產配番茄醬、蔬果、橄欖油和海鹽等調味，凸顯風味。

意大利南部西西里四面環海，海產豐富，烹調出多元化的海鮮菜式。其中托斯卡尼燉海鮮是一道著名的漁夫料理，集合了加番茄醬和白酒燉煮的小龍蝦、西西里紅蝦和多種海鮮，做法簡單但美味，適合和朋友分享。重新演繹的海鮮紫薯手工意式小丸子，以紫薯糰代替傳統的薯糰，配大量海鮮和醬汁，丸子軟糯清香。另一款海鱸魚意大利手工幼麵，以忌廉慢煮魚柳，再加索倫托檸檬和魚子醬點綴，清香優雅。

煙熏春雞 海鮮以外，亦有不少肉類菜式選擇。薄切生牛肉以松露初榨橄欖油調味，再加榛子碎和黑松露片，香氣撲鼻。卡布里意大利雲吞內是水牛芝士餡，配慢煮5小時而成的肉香醬汁，加點帕爾馬芝士醬和開心果碎，是大廚祖母為家人烹調的家族菜譜。至於烤得金黃焦香的春雞，就以香草煙熏後才上桌，肉味和香氣配合得剛剛好，也適合分享。

（查詢電話：3594 6199）

扒房體驗 不同部位的肉類配以合適烹調方法，有效提升質感和味道。尖沙咀時尚生活酒店意式扒房由被喻為世界第一屠夫的Dario Cecchini所主理，為大家帶來世界級靚牛扒。近日餐廳推出全新菜單，牛扒以外還有多款小菜，添上新滋味。

逢星期一至三推出的限定Butcher's Menu盛宴，以傳統烹調手法展現牛肉的美味。6款前菜有由牛臀肉炮製的招牌生牛肉他他、24個月熟成托斯卡尼風乾火腿和暖牛肉沙律等選擇，之後是慢煮牛面頰入饌的番紅花意大利飯，肉汁滲入米飯內，啖啖肉香。盛宴焦點必定是首次攻港的意大利Pezzata Rossa牛，牛隻於意大利鄉間自由放養，油花分布均勻，經熟成的帶骨肉眼炭烤後，質感鮮嫩而肉味濃郁。

多元選擇 如果是一大班朋友想試多幾款美食，全新單點菜式可能合乎要求。好似選用牛臀肉入饌的和牛生牛肉薄片配煙熏芝士、黑松露和火箭菜，油腴鮮香。香煎帶子配黑松露汁加點意大利黑醋，嫩滑又開胃。從米蘭燉飯演變的意式燉牛面頰及牛肚粗管意大利粉，配香草油和芝士，層次豐富。集黑安格斯、弗里索納牛及意大利白牛3大牛隻優點的意大利Santa Marinella Marango帶骨肉眼牛扒，經乾式熟成後，散發濃濃肉香，配紅酒品嘗，肉味盡顯。

（查詢電話：3550 0339）

夏日時蔬 Chef Luca Schiavone指在南意的夏天，會有不同的食材和美食，好似甜美的番茄是夏季重要食材，配上芬芳香氣的羅勒，用來做番茄水牛芝士沙律或醬汁等，是當季美食的重要元素。用季節性蔬菜如意大利青瓜和番茄等製作的意式蔬菜煎蛋餅，又或烤鯖魚配沙律或烤蔬菜，再加一個意式麵包沙律，是常見的夏日料理。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

海鮮紫薯手工意式小丸子

紫薯製作的小丸子，配魷魚、青口、蜆汁和西西里紅蝦，加番茄海鮮醬汁熬煮，灑羅勒提香。 香煎牛扒

牛扒配芝麻菜沙律、意大利陳醋和帕爾馬芝士，是經典的意式配搭。 香煎帶子配黑松露汁

可持續發展的日本刺身級帶子配醬汁和24個月意大利黑醋，加點炙香苦白菜和橙肉，提升質感。 選用當季蔬菜做的意式煎蛋餅，簡單易做。 木盒香草煙熏春雞

烤至金黃色的春雞，表面淋檸檬醬汁，盒子底放百里香、迷迭香和鼠尾草燃燒煙熏，上桌打開蓋子，熏香肉嫩。 用餐區以藍白色調配蘇菲亞羅蘭的照片，氣氛優雅。 薄切風乾牛肉片配火箭菜及帕爾馬芝士

安格斯牛後腿肉經自家醃製脫水再風乾21日，配田園沙律、火箭菜、醃漬物、意大利黑醋和芝士，鹹香開胃。 烤鯖魚配沙律，是南意人夏日美食。 招牌松露生牛肉薄片

生牛肉片以松露初榨橄欖油和檸檬油調味，配松露片和皮埃蒙特烤榛子碎，芳香又有口感。 招牌帶骨肉眼牛扒

坊間少見的意大利Pezzata Rossa牛熟成35日，炭烤能鎖住濃郁肉汁，油花均勻而肉質鮮嫩，別具風味。 扒房設計高貴大氣，配柔和燈光點綴，時尚型格。