911 Spirit 70 限量復古開篷

全新911 Spirit 70是保時捷第3款打造的Heritage Design系列收藏級911跑車，連稅售價逾460萬港元，全球限量1,500輛。

繼先後推出分別向上世紀50年代及60年代致敬的911 Targa 4S Heritage Design Edition和911 Sport Classic後，終於輪到體現上世紀70年代風格精髓的911 Spirit 70限量超跑。今次特別以全新992.2世代、配備高效混合動力的911 Carrera GTS Cabriolet為基礎來設計，全球限量生產1,500輛。

科技與經典融合 全新911 Spirit 70是保時捷個人化訂製（Porsche Exclusive Manufaktur）部門第3款打造的Heritage Design系列限量收藏級911跑車。基於全新992.2世代的後驅911 Carrera GTS Cabriolet性能技術製造，車載新開發的T-Hybrid高性能混合動力系統，由3.6L水平對向引擎、eTurbo電動廢氣渦輪增壓、內置電馬達的8前速PDK波箱及1.9kWh電池組成，坐擁541PS綜效最大馬力及610Nm總最大扭力。當然，重中之重是廠方設計團隊巧妙地將最新科技與經典設計融合，來一次復古致敬，同時展現廠方對個性化設計的極致追求。

專屬細節設計 外觀方面，廠方不僅特別為它創造了一種專屬獨特的橄欖綠（Olive Neo）車漆，古銅輝石（Bronzite）及灰金雙色配搭的空氣動力學套件及經典Fuchs設計的Sport Classic輪圈，形成令人興奮的對比色調。黑色絲光的三道直條紋裝飾細節，不僅出現在頭冚，亦延伸至黑色軟篷頂上。此設計來自上世紀70年代於賽車上安全貼紙，能讓其他駕駛者在高速公路或賽道上，更容易從後鏡察看其存在。此外，車身兩側不僅有Porcshe字樣拉花，還有70年代常見於賽車上、有Lollipop之稱的圓形號碼框及70字樣，擺明是向品牌的運動傳統致敬。其他專屬細節包括鑲在頭冚上的1963年款廠徽、前沙板上的金色Porsche Exclusive Manufaktur徽章、車尾鍍金品牌及型號字樣、引擎蓋上Heritage紀念徽章及Heritage Design車門投影燈。

格紋圖案裝飾 內裝最大特色莫過於廣泛採用經典的Pasha格紋圖案裝飾，其中全車座椅的背墊及坐墊位、內門板、手套箱內部和頭冚下行李箱底氈皆屬標準配備；至於椅背後及錶台上的Pasha裝飾細節則屬額外選配。用來編識經典格紋的物料，是擁有柔軟絨毛觸感的植絨織物，而非那些年常用的提花絲絨，並以專屬橄欖綠和黑色搭配。與配有橄欖綠裝飾縫線的玄武岩黑色Club皮革，拼湊出更適合長途旅程的乘坐舒適感。除了獨特的橄欖綠元素，鍍金裝飾細節也由車身延續到車廂內，指的是特別鑲於副駕席前方錶台上的911 Spirit 70字樣及限量數字銘牌，強調其專屬限量身份。說到錶台，設計團隊將傳奇356跑車（即911前身）儀錶板上的綠色數字及刻度線和白色指針，巧妙融入12.65吋數碼化儀錶及Sport Chrono時計中，令此限量版更添獨特個性。

同場加映：Black Badge Cullinan Daisy 雛菊綻放 勞斯萊斯（Rolls-Royce）最近發表了一輛受客戶委託的Bespoke高級定製新作Black Badge Cullinan Daisy。設計靈感來自客戶最喜愛的斯洛伐克高塔特拉山脈（High Tatras）遠足小徑盛開的雛菊。不僅採用柔美的Powder Blue粉藍車漆，配搭與綴有精緻雛菊圖案的手繪腰線。內飾皮革更以Fleet Blue藍色為主色調，配搭蝕刻了雛菊圖案並通過噴沙工藝，令其形態更顯立體的錶台及後排黑木飾面。此外，雛菊設計主題亦可見於發光迎賓踏板以至Bespoke高級定製雨傘。另一焦點是Bespoke高級定製星光車頂，栩栩如生地呈現了主宰北半球夜空的四大星座，包括大熊座、小熊座、雙子座及金牛座，更顯個性特色。

撰文：林登麗

車尾不僅起用鍍金品牌及型號徵飾，引擎蓋上還特別鑲有Heritage紀念徽章，其設計靈感來自當年Porsche 356行駛10萬公里後獲授予的標誌性徽飾。 副駕席錶台上的911 Spirit 70及限量數字鍍金銘牌，強調其尊貴身份。 車廂座椅、門板甚至連手套箱內部都覆蓋了經典Pasha格紋植絨。 尾箱底板配備Recreation Module自動展開式儲物箱，專為收納客戶的遠足裝備。 車側的Porcshe字樣拉花及Lollipop圓形號碼框，都是向運動傳統致敬的設計。 頭冚下的行李箱鋪有經典Pasha格紋底氈，可見品牌對個性化設計的極致追求。 Heritage Design車門投影燈、前沙板上金色徽章等皆是限量專屬配置。 錶台及後排黑木飾面均精細蝕刻了雛菊圖案，並通過噴沙工藝令圖案更顯立體。 五圈式12.6吋數碼化儀錶板上的數字及刻度線，以及錶台上的Sport Chrono數碼時計器，皆換成綠色數字和白色指針。 18向調校運動前座椅背墊及坐墊位上的經典Pasha格紋植絨屬標準配置。 Bespoke高級定製Black Badge Cullinan Daisy，擁有一身Powder Blue粉藍車色，並綴有精緻雛菊圖案的手繪腰線。