「深」動新體驗 商場變蒲點

假日北上已成港人的消費習慣，深圳近年不斷有新商場開幕，地方大裝潢靚之餘更融入特色主題。好似福田區有購物廣場以運動為賣點，由外至內都建有體育設施讓人一展身手；至於羅湖區及寶安區的新蒲點分別以藝術體驗和綠化園林作招徠，動靜皆宜，就算唔Shopping都要去打卡呀！

福田區：戶外公園 設施齊全 福田iN城市廣場原址是2002年開業的中信城市廣場，歷經廿多年發展及兩次易名，於2023年進行翻新工程，最近終於以全新面貌示人。它位於深南中路，乘地鐵1號綫至科學館站F出口再步行7分鐘可達。改造後的商場以運動、社交、美食為核心，商業空間達14萬平方米，當中「FUSION PARK」為深圳規模最大的戶外運動公園，佔地3萬平方米，集結多種體育設施，如設有人造粉紅色草坪及看台區的鐵籠足球場；提供街式區、碗式區及Miniramp區的滑板場；按國際雙打標準興建的網球場；仲有籃球場、匹克球場等等，滿足不同運動愛好者所需。除此之外，場地設計還融合自然植被，並設有太陽能LED照明系統，入夜一樣可玩餐飽。

購物方面，商場有超過100個品牌進駐，當中不乏運動牌子如UNDEFEATED華南首間球場定製店、TREK單車用品店、室內攀石場香蕉攀岩、Wandering滑板專門店等，部分更提供教學服務。此外，3樓特設深圳最大的兒童探索博物館，結合互動遊戲與STEAM教育內容；另有電玩城朗玩及貓舍爪爪貓星球等，足夠玩大半天。商場咁大當然唔少得打卡位，除了隱藏於不同角落的Cyberpunk裝飾與霓虹燈牌外，更於都市綠洲種滿綠色植物，充滿熱帶風情。

【食Guide】街區劈酒 飛碟送餐 商場匯聚30多個餐飲品牌，涵蓋各國料理，並有結合酒吧、Live House與露天座位的「劈酒街」，打造24小時微醺社交空間。人氣科幻餐廳Orbit One奧彼文星球食研所在此亦開設了深圳旗艦店，首創磁浮UFO送餐系統，極具科幻感，招牌菜有澳洲M5戰斧牛排、星雲塔口壽司、薄切里脊拉絲芝士酥、宇宙魔方咖喱雞等。

羅湖區：大師建築 打卡必到 羅湖益田假日廣場剛於上月開幕，鄰近羅湖、文錦渡及蓮塘三大口岸，跟地鐵3號綫翠竹站無縫連接，從羅湖出發僅需15分鐘車程，方便港人即日往返。其總建築面積逾12萬平方米，定位為「多元藝術體驗式購物中心」，建有10萬平方米的盒子式購物中心、1.3萬平方米的戶外街區及8,000平方米的藝術獨幢，後者由日本建築大師安藤忠雄設計，是必到打卡點。由於商場鄰近愛國路花市，內部特設「花之森林」靈感街區，自然藝術主題貫穿內外，分外唯美。此外，商場引入逾300個品牌，當中星際傳奇結合VR科技與傳統遊樂設施；米兜歡樂王國內有沙池、攀爬牆、彈床等，大人細路都啱玩。

【食Guide】即撈海鮮 酸湯牛肉 行到攰不妨到有4,500平方米的永輝超市「搵食」，這裏除了備有各式熟食、蔬果及麵包外，更特設「活海鮮自助」專櫃，鮮蝦、生蠔、松葉蟹等生猛海鮮全部即撈即煮。至於餐廳則集中在高樓層，包括啫火、京味張等港人熟悉的品牌，而貴廚酸湯牛肉更在此開設深圳首店，主打貴州微辣酸湯和現切新鮮牛肉，保證各位捧腹而回。

寶安區：綠野布置 夢幻世界 前海壹方城雖然不是新商場，但最近換上全新主題布置，火速成為網紅打卡熱點。新主題名為「夢嶼林感」，由即日開放至6月2日，想去的話乘地鐵1號綫或5號綫到寶安中心F出口再步行約2分鐘就到。活動期間，全個B1中心廣場化身成綠野園林，處處種滿繡球花，還有噴泉、涼亭等布置，更不時灑下霧氣及泡泡雨，配合蝴蝶仙子巡遊，讓人彷彿走進綠野仙蹤的夢幻世界。作為深圳最大商場，它佔地36萬平方米，店舖超過500間，包括大型夾公仔店潮吉集、烘培教室ZUO STUDIO等。好動的話可到射箭館弓夫射箭，備有6米至30米多條箭道，並有國家退役運動員作出專業培訓。

【食Guide】百年中菜 甜品手信 商場有超過170間餐廳及茶飲店，中菜必吃百年老店陶陶居，鎮店名菜冰鎮咕嚕肉選用「黃金六両」豬頸肉，上碟如晶瑩冰塊，外脆內嫩叫人一試難忘；而鮮果榴槤天鵝酥及一口酥豆腐亦值得一試。臨走不要忘了到瑞士卷名牌the Roll'ING買甜品作手信啊！

撰文：陳志滔