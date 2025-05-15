游走吉隆坡細味精緻盛饌

每年夏天，6月至9月，又是馬來西亞的榴槤季，識食一族大可計劃飛轉首都吉隆坡，一次過食勻不同品種的當造樹上熟榴槤之餘，兼順道品嘗充滿馬國特色的現代精緻嘗味晚餐，展開不一樣的滋味旅程，解放你味蕾。

星級食府Dewakan 離市中心不到30分鐘車程的八打靈再也（Petaling Jaya，簡稱PJ）的著名SS2夜市，內有一條全吉隆坡最人氣的榴槤街，那兒聚集了十幾家老字號榴槤攤檔。榴槤控去朝聖前，當然要先嘗一頓現代精緻馬國菜的好滋味啦！說到這首推位於毗鄰城中城公園Naza Tower的48樓、坐擁雙子塔夜景且名氣人氣兼備的Dewakan，它不僅是吉隆坡，亦是馬來西亞首間米芝蓮二星兼米芝蓮綠星餐廳。

由主廚Darren Teoh主理，並供應以可持續的當地食材精心炮製的9道或17道菜嘗味菜單晚餐。人氣菜式包括以木炭慢烤並塗上醬汁的沙巴Semporna拖鞋龍蝦，肉嫩鮮甜，配搭諾麗果（Nori）乳液、竹筍、香葉和麵包果（Buah Sukun）薄餅，口感清新；還有以沙巴大珍珠蜆入饌，配蓮霧和醃旱金蓮芽，淋上用水芹和薄荷葉製成的凍湯，清涼消暑。此外，分別在薄酥皮抹上辣木葉醬並捲成墨魚圈，及在加入醃製東馬Perah樹種子的摺紙青蛙脆餅，最後放上來自丹絨馬林（Tanjung Malim）魚子醬的一口小食，賣相精緻，各有風味。值得留意，所用的餐具是由當地藝術家手工製作，別具特色，獨一無二。

地道佳餚BETA 說到現代馬來西亞料理，位處城中城花園另一側、剛好坐落在雙子塔與吉隆坡塔之間一幢四星酒店地下的BETA，既是米芝蓮一星，亦是亞洲50最佳餐廳之一。主廚Raymond Tham擅長採用創新烹調技術和精緻的擺盤手法，將全國各地美食重新演繹，帶來5道菜的嘗味菜單。

其中一道開胃菜，靈感便來自柔佛州麻坡（Muar）著名的烏達（otak-otak）。使用粟米飼養雞的肉來代替魚漿，加入蠔乾、雞皮及居林果（Buah Kulim）碎粒，提升了鮮味與口感，再搭配Asam Pedas醬，酸辣開胃。慢煮蝦卷放上脆炸蛋麵，搭配由蝦頭、蝦殼和香料製成的醬汁，炮製出向檳城蝦麵致敬的開胃菜。主菜方面，大廚在木炭烤宮崎A5和牛上，塗抹當地著名手工醬油「慕」，佐以一些泡菜和用沙撈越州Lun Bawang族群種植的Lawas高原米炒飯，打造出烤肉嫩、飯香軟，且散發陣陣醬香的特色佳餚。至於甜品，首推採用彭亨州勞勿縣（Raub）貓山王製成的榴槤雪糕，搭配來自霹靂州珠寶（Chemor）鎮帶有淡淡咖啡和紅色漿果味道的朱古力薄片，層次豐富。

摩登法菜DC 第3家必試的餐廳藏身在敦依斯邁花園區（Taman Tun Dr. Ismail，簡稱TTDI）內的Fine Dining餐廳DC Restaurant，離著名SS2夜市僅約7分鐘車程，吃罷再來個榴槤放題更近更方便。DC這名字正是負責人兼主廚Darren Chin的縮寫，是一間專門提供4至7道現代精緻法國菜的米芝蓮一星餐廳。

餐廳食材不少嚴選自世界各地，不僅以手工採收的法國扇貝配天鵝絨般的香檳松露醬汁炮製成招牌菜「海洋迴音」；更採用來自日本岩手縣大船渡灣（Ofunato Bay）扇貝來搭配鮑魚肝黃油、歐芹根和精緻的乳清蛋白乳液，每一口都展現出陸地和海洋的優雅和諧。其他必試還有放上惹味南薑辣椒醬的絲滑骨髓，伴帶有微妙鮮味的福岡紫菜及牛油蛋脆餅，全方位攻陷味蕾。至於甜品，首推以巴黎朱古力製造商Patrick Roger的65%馬達加斯加黑朱古力精心炮製的朱古力「雪茄」配雪葩。朱古力脆卷內含絲滑朱古力慕絲及微酸的紅色果醬，藉酸甜對比提升了朱古力的濃郁口感。

撰文：林登麗

將醃製青口放在木炭上烤製，淋上發酵木薯製成的醬汁；伴Saba香蕉與醋栗和醃製蛋黃一起煮成透明果片。 放上醃漬東馬Perah樹種子的摺紙青蛙脆餅，以及丹絨馬林（Tanjung Malim）魚子醬，賣相精緻。 使用雞肉取代傳統魚漿，並放入蠔乾、雞皮及居林果碎粒，再搭配Asam Pedas醬，酸辣開胃。 餐廳獲米芝蓮一星兼亞洲50最佳餐廳殊榮，由店內裝潢到菜色都充滿現代風格。 這道「雪茄」甜品，採用了巴黎朱古力製造商生產的65%馬達加斯加黑朱古力精心炮製而成。 主廚Darren Chin 抹上辣木葉醬的薄酥皮卷，包上墨魚片及放上魚子醬，微辣鮮香，開胃之極。 餐廳是吉隆坡及馬來西亞首間米芝蓮二星兼米芝蓮綠星餐廳。 帶有淡淡咖啡和紅色漿果味道的朱古力薄片伴貓山王榴槤雪糕，味道層次豐富。 主廚Raymond Tham 手工採收的法國扇貝佐香檳松露醬汁，炮製成「海洋迴音」，屬餐廳現代經典招牌菜之一。 沙巴大珍珠蜆配蓮霧和醃旱金蓮芽，淋上用水芹和薄荷葉製成的凍湯，清涼消暑。 主廚Darren Teoh 慢煮蝦卷上放脆炸蛋麵，搭配由蝦頭、蝦殼和香料製成的醬汁，蝦香豐濃帶點微辣。 用上日本岩手縣大船渡灣扇貝來搭配鮑魚肝黃油、歐芹根和精緻的乳清蛋白乳液，口感鮮甜細膩。 餐廳有三層劃分成多個用餐區，部分以主題布置，好似月亮主題用餐區及路易十三主題套房等。