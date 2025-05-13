奇幻鏡面遊艇 流光溢彩耀海洋

「Through the Looking-Glass」的設計靈感來自《愛麗絲鏡中奇遇記》所描述的魔幻世界。

鏡，表面平滑，可反射光線，當落入設計師的手上，往往能創造出各種視覺奇觀，像全球最大鏡面劇院Maraya，利用反光玻璃板，完美糅合現代建築與沙漠風貌！至於今次介紹的概念遊艇也有異曲同工之妙，以流光溢彩的船身映襯出海天之美。

靈感源於童話 由意大利設計工作室Piredda & Partners構思的概念遊艇「Through the Looking-Glass」，以19世紀英國著名作家Lewis Carroll筆下經典童話《愛麗絲夢遊仙境》的姊妹篇《愛麗絲鏡中奇遇記》為靈感，其最大賣點在於展現出柔和的曲面造型，還有精妙的反射效果。

先由外觀說起，「Through the Looking-Glass」的船身長75米，船首採用垂直設計，輪廓修長纖巧，表面被金屬碳灰色塗層覆蓋，在光線照耀下，可散發出迷人光澤，像一面巨型灰鏡，跟周邊海天一色的美景產生微妙互動！

空間明亮開揚 內部布置以米色為主調，又貫徹「Glass」這一主題，利用大面積落地窗與玻璃幕牆，巧妙地將室外自然光引入室內，給船主打造出明亮開揚的生活空間，且可隨時隨地飽覽周邊美景。

設施方面，遊艇設有7間客艙，可供14位賓客留宿，其中主人套房位於專屬甲板，擁有360度全景步道，布置奢華。另有12間船員艙，可容納24名船員，確保船主可享用周到服務。其他設施包括用餐區、海灘俱樂部、設於前甲板的直升機停機坪、位於船尾兩側的無邊際玻璃底泳池、特設夜空天花板的主甲板休息室等，可謂應有盡有。

規格表

長度：75米

寬度：13米

排水量：2,200GT

載客量：14人

同場加映：龍蝦船變奏 Zeelander 8 由荷蘭品牌Zeelander發表的概念遊艇「Zeelander 8」，長23.9米，寬6.6米，其設計融合了超級遊艇的靈魂與巡洋艦的運動外觀，並受20世紀30年代的龍蝦船（Lobster Boat）所啟發。從預想圖可見，玻璃鋼船身採用保時捷銠銀色（Rhodium Silver），表面光滑如鏡，配以橙色行李箱條紋，勾勒出遊艇的輪廓，並保留了船廠標誌性的S形舷側線和弧形內傾船尾。

設施方面，上層設有駕駛室、沙龍、吧枱與廚房，可提供社交空間；下層設有3間客艙，各自配備獨立衞浴間；船尾則設有摺疊平台，可按需要擴大活動空間。值得一提，「Zeelander 8」可搭載4台IPS 1200發動機，最高速度為35節，也可升級為IPS 1350發動機，最高速度將達到40節。

海上黑冰山 Black Iceberg 出自俄羅斯設計師Max Zhivov的概念遊艇「Black Iceberg」，設計靈感源於冰山、維京戰船（Viking Boat）、北歐斯堪的納維亞（Scandinavian）之自然氛圍。從預想圖所見，長35米的銀色船身，其側面的黑色部分由黑色碳纖維與黑色舷窗構成，看似凹凸不平，不期然令人聯想起冰塊破裂的模樣，在光線下，呈現出既前衞又冷峻的視覺效果。另外，由碳纖維製成的上層建築，表面蓋有太陽能電池板，面積達32平方米，可為遊艇的日常運作供應所需能源。性能方面，「Black Iceberg」的預計航速為25節，最多可容納8名乘客。

50節高速箭頭 Project TES 同樣由Max Zhivov設計的概念遊艇「Project TES」，屬於一艘混合動力機動遊艇，長25米，銀色的船身前窄後寬，船首微微上翹，黑色上層建築被一層太陽能電池板覆蓋，當它以最高航速50節前進，猶如銳利的箭頭划破海面。設施方面，船上有一間主人套房和兩間客房，可提供舒適的住宿體驗；船尾的休息區是享受海風的理想場所，還備有可折疊梯級，方便客人登船上岸和進行水上活動。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

前甲板設有直升機停機坪，船頭則備有日光浴墊與躺椅。 「Zeelander 8」的設計融合了超級遊艇的靈魂與巡洋艦的運動外觀。 船上的客艙異常寬敞，並配備獨立衞浴設施。 「Black Iceberg」的設計是受北歐自然氛圍所啟發。 主甲板的休息室以看似夜空的天花板作裝飾。 遊艇搭載4台IPS 1200發動機，最高速度為35節。 廚房採用開放式設計，靠在遊艇的一邊，電源插座、水槽、垃圾桶均隱藏起來。 船頂覆蓋太陽能電池板，能提供潔淨能源。 船上有7間客艙，最多可容納14位賓客。 船尾特設摺疊平台，可按需要擴大活動空間。 上層建築由碳纖維製成，表面蓋有太陽能電池板。 長25米的「Project TES」，猶如銳利的箭頭划破海面。