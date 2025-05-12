日韓燒肉噱頭足 惹火味美

烤得香氣四溢的肉食或海鮮，令人垂涎三尺，想吃燒肉但又怕戶外燒烤汗流浹背，躲在室內邊燒邊歎冷氣最好不過。近日有全新日韓燒肉店相繼開業，除有油香十足的和牛外，還有主打肉味香濃的烤豬肉，加上貼心的專人代烤，讓大家細嘗箇中滋味。

和牛盛宴 油花均勻的和牛經猛火燒烤，油香肉嫩，可謂燒肉界的高級食材之一。剛於中環開業的日韓燒肉店由主廚木村康洋師傅特別為客人設計了兩款燒肉套餐，當中以日本A5黑毛和牛作主打配美國及澳洲的和牛內臟，還有加上老闆津川勝治的韓籍母親擅長的韓式家庭料理，組合成散發日韓元素的獨特風味。

集合多款和牛部位及其他美食的「Don't think "Sho"」套餐，前菜、燒烤、主食和甜品一應俱全，食完和牛他他和沙律等開胃小菜後烤肉，師傅會按來貨供應提供7款肉食和1款海鮮。好似外脆內軟的澳洲和牛舌芯及彈牙的美國和牛橫膈膜，各有千秋。而日本A5和牛前腿大三角肌，結實富彈性。和牛肩上半部分的赤身，肉香滿滿。吃燒肉加點味道純淨而帶柔和鹹香的馬爾頓天然海鹽，令肉味更為突出。另有兩款和牛薄切，和牛前腿肉俗稱小菲力，肉味濃郁；以及和牛前腿後側肱三頭肌，口感柔軟，淋上特製調味汁燒烤，分外惹味。和牛以外還有日本豬五花、帆立貝、時蔬和韓式年糕等，再加上多款韓國小菜，絕對捧住個肚走。

追加部位 意猶未盡的話，還可以追加其他部位來燒烤， 好似精選部位打造的Dragon Steak以鑽石切法處理，燒烤後配特製燒肉汁，分外香嫩。又或肉質細緻的和牛西冷以壽喜燒作靈感，表面灑點糖粉和燒肉汁，吃時配燒香大葱和蛋汁，軟綿滋味。燒肉以外，店內亦有日韓混搭的櫻花蝦蒸蛋、辣豆腐泡菜湯、韓式牛湯和三文魚籽生牛肉飯等小菜選擇，配特選清酒，將日韓美味完美融合。

（查詢電話：2327 2233）

Oppa幫手 近年韓菜大熱，坊間不少韓式食店大排長龍。而早前於上環開業的韓式燒肉屋，以當地街頭小店的布帳馬車作靈感設計，牆上貼上韓式港產片海報，別具氣氛。值得一提是店內由廚師到店員都是富活力的年輕人，不少顏值高，相當適合拍片打卡。

燒烤套餐以比利時和巴西的五花腩及豬頸肉為主，豬肉經真空包裝，置於攝氏4度熟成櫃內120小時，令肉味和肉質得以提升，打造出熟成五花腩、豬頸肉、韓式醃肉和明太子五花腩幾款口味。點選合適套餐後，大廚會在開放式廚房煎香切件，然後將大蒜、葱、芽菜和熟成辛奇放在圓盤上奉客，店員席前用火槍燒香豬肉表面，提升香氣。吃時以蔬菜包好豬肉和配料，加點包飯醬、蒜蓉汁或鹽，正宗又美味。

小菜解膩 燒肉以外，地道的韓式菜餚好多選擇，熱辣辣的豬肉豆腐鍋，選用豬頸肉和多款蔬菜烹調，湯汁微辛開胃。蒸蛋加車打芝士和Mozzarella芝士製作，惹味爆「芝」。韓式拌飯吃得多，不如來一客拌麵片，麵糰片、魷魚、魚籽和蔬菜加辣醬拌勻，令人吃到停不了口。最後來一口用鯷魚昆布湯煮製的熱湯麵，醒酒又舒爽。

在家都歎到 想在家烤肉？木村師傅建議選購赤身部位的牛肉，油花雖略少，但勝在肉味濃又富肉汁，吃多兩塊都唔怕膩。吃時除配海鹽，也可配芥末豉油，既能平衡和牛的油膩感，同時令牛肉更為美味。

Don＇t think ＂Sho＂套餐

澳洲和牛舌芯、美國和牛橫膈膜、日本A5和牛前腿、和牛赤身、日本豬五花和北海道刺身級帆立貝，還有和牛前腿肉和前腿後側肱三頭肌薄切等。 主廚木村康洋師傅 Soybean Stew

豆腐和五花腩加青瓜、洋葱、大葱和青辣椒等配搭，熱辣辣喝，辛香解酒。 餐廳以韓國街邊食檔作裝修靈感，鐵閘牆身貼滿韓文版的香港電影海報。 日本A5黑毛和牛西冷

西冷肉灑糖粉和燒汁燒烤，配烤香大葱，蘸拂勻的蛋汁吃，是烤肉版的壽喜燒。 用餐區以黑色作主調，型格時尚。 Bibim Sujebi

麵糰片、魚籽、魷魚、紫菜、蛋和青瓜等和韓式辣醬拌勻，口感豐富帶辣勁。 赤身部位富小量油花但肉味濃，輕炙後享用，肉汁豐富。 Dragon Steak

長條狀的日本和牛條以鑽石切法處理，經汁燒後享用，鮮嫩入味。 Pork Signature Set

有經熟成的豬頸肉和五花腩，用辣醬、糖和黑胡椒醃製，並有以明太子熟成的五花腩，各具風味。 燒肉上桌後，會有Oppa用火槍為客人炙香豬肉。 海鹽以外，燒肉亦可配芥末豉油。