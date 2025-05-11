分齡保養貼士 做個有「營」媽咪

無論是剛生BB的新手媽媽，或是兒孫滿堂的資深祖母，除了對子女噓寒問暖關懷備至，也要好好愛惜自己。趁住今天母親節，一於請營養師為20+、40+及60+不同年齡層的媽咪，度身訂造飲食保養貼士，讓各位母親食得有「營」，Keep住健康美麗。

20+ 打好基礎 家營營養中心創辦人兼認可營養師吳耀芬指出，不同年紀媽媽的飲食要點各有不同。如20至40歲以下的媽媽正值新陳代謝旺盛、身體機能巔峰的階段。如果要兼顧家庭和職場工作，就容易忽略均衡飲食；加上因生理期會流失鐵質，建議多吃含豐富鐵質的紅肉、深綠蔬菜和堅果，配含維他命C的柑橘類水果或彩椒，能有助提升吸收率，為健康打好基礎。此外，進食全穀物如糙米、燕麥和豆類等，可吸收膳食纖維促進腸道健康。而雞蛋、低脂奶製品則提供多元蛋白質，最好減少高糖飲料和油炸食品，以免脂肪囤積。

40+ 調理身心 踏入40歲後，女士將面臨更年期及賀爾蒙波動，容易出現疲勞和骨質流失等問題，透過飲食調理有助預防慢性疾病。多吃黑芝麻和硬豆腐等含鈣的食品，配以適度的日照來補充維他命D強化骨骼。含Omega-3脂肪酸的深海魚、奇亞籽和亞麻籽等，更有助緩解經前症候群和降底患上心血管疾病等風險。此外，藍莓、綠茶和番茄等含抗氧化物，能延緩細胞老化和維持心血管健康。

60+ 維持體力 來到花甲之年，消化能力減弱，增加骨質疏鬆和三高的風險，想要維持體力和免疫力，可注意吸收優質蛋白質包括魚類、去皮雞肉，易消化吸收來維持肌肉量。而牛奶、羽衣甘藍、豆腐能補充鈣質，搭配含鎂的香蕉和南瓜籽等，有助預防抽筋、骨質流失和減低記憶力衰退。此外，乳酪、泡菜等含有益生菌，有助改善腸道消化和提升免疫力。要注意難消化、高膽固醇和油膩的食物盡量少吃。

撰文：林佩婷

部分圖片：互聯網

含鐵質的紅肉除了牛肉、豬肉和羊肉等，牛腱或豬肝也是合適選擇。 秋刀魚含有豐富Omega-3脂肪酸，有助緩解經前候群。 低脂乳酪等含益生菌食物易消化，又可吸收蛋白質。 家營營養中心創辦人吳耀芬 糙米含豐富膳食纖維，促進腸道健康。 黑芝麻和豆腐富含鈣質，有助強化骨骼。 含鈣的羽衣甘藍配搭含鎂的香蕉，可補充營養所需。 運動貼士：每周進行150分鐘中等強度帶氧運動如慢跑，配合瑜伽或普拉提強化核心肌肉。 運動貼士：踩單車等帶氧運動，配合阻力訓練如舉啞鈴，能增加肌肉量和提升基礎代謝。 運動貼士：每天進行30分鐘緩和的運動如游水或散步，既減輕關節負擔，也能強化心肺功能。