深圳短線遊玩盡蛇口海陸空

深圳蛇口是首批對外開放的工業區，東臨深圳灣，西依珠江口，發展一日千里。港人北上旅遊，除了羅湖、福田等熱點外，到蛇口來趟海陸空短線遊也是好選擇，「空」有直升機灣岸巡禮，鳥瞰沿海現代化建築；「陸」有全新大型商場，食買玩一應俱全；「海」則有微郵輪之旅，坐船穿越港珠澳大橋，全方位體驗深圳魅力。

灣岸翱翔 見證奇迹 近年內地大力發展低空經濟，在深圳坐直升機遊覽也愈來愈經濟實惠。東部通航是低空出行線上營運平台，提供多種觀光體驗。最新航線「灣岸巡禮」主打深圳灣美景，遊客乘地鐵12號綫至太子灣D2出口，再步行約10分鐘便可到達蛇口碼頭的候機樓。建議預早至少20分鐘抵達，核實身份及領取登機證後，再聽工作人員講解飛行知識及安全須知，便可登上AIRBUS 135直升機起飛。全程約18公里的航程飛行時間約8分鐘，首站先從高空俯瞰繁忙的蛇口郵輪母港，之後途經海濱景區海上世界、宏偉的深圳灣公路大橋、深圳灣公園日出劇場，之後欣賞「春繭」深圳灣體育中心及「春笋」中國華潤大廈等現代化建築，最後經后海中心河公園及南山公園回程，讓遊客飽覽深圳近廿年的發展奇迹。

乘客全程可用手機進行拍攝，包括啟程前與直升機合照。航線服務時間為每天早上10時至晚上6時，每半小時飛行一次，推薦乘搭下午5時後的班次，從高空看着「鹹蛋黃」漸漸消失於水平線，四周建築慢慢染黃，絕美到讓人屏息驚嘆。訂票方面，可經微信小程式《空中的士出行》提前至少一天預約，可以1人拼機，也可6人包機。最近官方舉辦優惠活動，人均不用一千元人民幣便能衝上雲霄，到港口營地還能領取DIY特飲，憑票根可享周邊商圈的購物折扣。另有抽獎活動，有機會贏取機師小熊公仔作紀念。

巨型商場 綠化園區 位於蛇口太子灣的K11 ECOAST近日正式開幕，這座總建築面積達23萬平方米的世界級濱海文化藝術區，流線型結構呼應濱海景觀，恍如一艘停泊在港口的巨輪。它設有四大功能區，包括購物中心、多功能文化空間、辦公空間及海濱長廊，更有逾8萬平方米的戶外綠化空間。還將有多間知名商舖進駐，包括深圳首間NBA主題場館HOOP PARK籃球公園、親子遊樂園MELAND、電玩城星際傳奇、貓咖伶伴喵迹等。試業期間不定期舉行音樂會、戲劇節、原創市集、潮玩街區、動漫嘉年華等活動。交通方面，商場毗鄰地鐵12號綫到太子灣站B及C出口，並有跨境巴士從香港經深圳灣口岸直達。

郵輪之旅 豐富活動 來到蛇口無理由唔出海！於蛇口郵輪母港便可乘坐大灣區一至三號來趟「微郵輪」之旅。郵輪旅程約3小時，沿着珠江口海域一路南下，將會兩次穿越港珠澳大橋的青州航道橋段，既可一覽香港機場及大橋西島「白海豚島」的浩大工程，也可看到國家級自然保護區，以及紅樹林生態和珍稀鳥類聞名的內伶仃島風光。其頂層甲板提供270度無遮擋視野，臨近大橋更有廣播倒數計時。而且船上設有商店、模擬駕駛體驗區、海洋文化展覽館，另提供現場駐唱、魔術表演、VR潛水艇探險，並可付費拍攝船長主題寫真，一家大細都可玩餐飽。交通也很方便，於太子灣站A出口距離郵輪中心大約500米步程，建議開航前半小時抵達，以便辦理登船手續。

同場加映：老街市場 風味小店 雖然蛇口有不少知名食肆，但識食一定去蛇口老街，皆因這裏有個30多年歷史的蛇口市場，集合不少老字號小店。德記燒臘飯店主打炭火燒鵝，肉味香濃且油香滿溢，蘸上酸梅醬別具風味。牛家莊牛肉麵從麵條、湯底到蘸料都是自家出品，牛丸彈牙有勁，牛腩軟嫰香甜，全部分量十足。冬蔭功泰國菜店面雖小卻味道正宗，招牌菜包括冬蔭功湯、酸辣明爐魚、咖喱皇炒蝦、菠蘿炒飯，記得叫埋泰式樽裝豆奶，天熱時飲格外透心涼。百草堂祖傳涼茶舖則是網紅糖水店，開業至今廿多年依然大排長龍，這裏的甜品出名性價比高。必吃杧果龜苓膏西米露，碗內毫不吝嗇堆滿大大粒杧果肉；其他甜品如楊枝甘露、雙皮奶、木瓜燉雪蛤等均值得一試。

撰文︰陳志滔