「泰」有星味 最佳女主廚餐廳

泰式炒河粉

肥美鹹鮮的卡拉比內羅蝦再分層鋪上醃蘿蔔、豆腐和羅望子等及蝦頭醬汁，飾上泰國國旗色澤的河粉薄片，新鮮感十足。

今屆2025年度「世界50最佳餐廳」頒獎典禮將於6月19日在意大利舉行，早前率先公布「世界最佳女主廚」得獎者，由泰國曼谷米芝蓮一星餐廳「Potong」主廚兼創辦人Pichaya‘Pam’Soontornyanakij奪得。她去年則獲選「亞洲最佳女主廚」，今年更上一層樓，成為首位獲獎的亞洲女性與泰國女主廚，認真巴閉！其實泰國有不少炙手可熱的女主廚，她們掌舵的餐廳更贏盡口碑，不少更是米芝蓮星級之選，為大家帶來極致的味蕾享受！

五行五感料理哲學 今屆「世界最佳女主廚」Pam是中泰混血兒，家族四代扎根唐人街，曾曾祖父是來自金門的移民，在曼谷發展中藥事業。位於唐人街的「Potong」，就是由家族百年歷史中藥舖「普通大藥房」改建而成，樓高五層的中葡風格建築，1樓是小酌放鬆的空間，2樓及3樓是主餐廳，頂樓露台有原藥房的標誌作裝飾，是欣賞唐人街美景的最佳位置。Pam自幼受母親廚藝啟蒙，雖本科攻讀藝術設計，卻毅然赴紐約學習烹飪，並以優異成績進入米芝蓮三星餐廳Jean-Georges學習。「Potong」供應「先鋒泰中菜」（Progressive Thai-Chinese），用餐時間4小時的Tasting Menu展現出Pam的「五行五感」料理哲學。「五行」指的是「鹹、酸、辣、質感、梅納反應（Maillard Reaction）」；「五感」則是視、聽、嗅、味、觸覺。Pam希望透過「五行五感」的運用，為客人帶來創新的飲食體驗。例如招牌料理「泰式炒河粉」，選用肥美鹹味的卡拉比內羅蝦，再分層鋪上醃蘿蔔、豆腐和羅望子等，搭配用蝦頭熬的醬汁，頂層河粉薄片印上紅白藍泰國國旗，為視覺帶來新鮮感。另一道招牌菜「熟成14天五香烤鴨」，製作過程結合了傳統與現代烹飪方法，選用泰國北柳府農場的鴨子，不會過分肥膩或瘦柴；與5種香料一同浸泡至入味，鴨肉在醋水中輕煮，然後晾掛14天乾燥熟成，最後用焗爐高溫快烤，外皮酥脆而肉粉嫩多汁。她也將傳統泰中街頭小吃Rad Na（肉汁炒麵）用現代方式呈現，濃稠的高湯中散發着白胡椒和煙熏香氣，以肉香豐富的羊肚菌和黑木耳口感代替豬肉，並以奢華的堅果魚子醬作為點綴。Tasting Menu每位THB6,300起（約HK$1,496起）。

傳統木屋新派印菜 在曼谷Thong Lor區一幢60年歷史的泰式傳統木屋裏，藏着一間顛覆印度菜認知的米芝蓮二星餐廳「Gaa」，這裏是印度女主廚Garima Arora向世界展示「當代印度料理」的舞台。出生於印度孟買旁遮普邦家庭的她原本是一名記者，在21歲時毅然放棄媒體工作，遠赴巴黎藍帶廚藝學院學廚。之後效力於地獄廚神Gordon Ramsay的餐廳及哥本哈根傳奇餐廳Noma，更在曼谷名店Gaggan擔任副主廚。2017年在師傅Gaggan Anand的支持下，於曼谷開設自家餐廳Gaa，短短一年便摘下米芝蓮一星及入圍「亞洲50最佳餐廳」。2019年她被選為「亞洲最佳女廚師」，並於2023年帶領Gaa奪得米芝蓮二星，創下印度女廚師的歷史紀錄。

餐廳供應14道菜的Tasting Menu靈感來自印度街頭小吃，卻以精緻手法重新演繹。例如「鴨肉冬甩」內餡有咖喱雞肝，佐以烤多士、菠蘿與荔枝，風味一絕。「裹殼炭烤粟米筍」則以辣椒粉、黑胡椒與青檸調味，上桌時仍裹着粟米衣，食客需親手剝開，再蘸上香甜粟米忌廉醬。「士多啤梨、魚子醬及荷沃油」也是十分特別的菜式，採用「相斥搭配」原理，3種風馬牛不相及的食材因同時有「三甲胺」分子（近似一種魚味）而變得和諧。甜點則有奧西特拉魚子醬配椰子麵包和腰果雪糕等。Tasting Menu每位THB4,900起（約HK$1,164起）。

由街頭品嘗到王室 主廚Bee Satongun與丈夫Jason Bailey共同創立的Paste Bangkok，將傳統飲食文化與現代交融，並將街頭小食昇華至Fine Dining層次。Bee自5歲起在母親的廚房幫忙，28歲時遇見澳洲籍丈夫Jason Bailey後，共同開啟了對泰國古法料理的研究之路。他們翻閱19世紀王室食譜，走訪泰國各地尋找最地道的食材與烹飪技法，最終在2015年創立了Paste Bangkok，是曼谷Fine Dining餐廳的先驅。餐廳於2018年獲得米芝蓮一星，Bee本人更獲選「亞洲最佳女廚師」，成為首位獲此殊榮的泰國廚師。時至今日，Paste依然穩坐米芝蓮一星寶座，並持續入選「亞洲50最佳餐廳」榜單。Bee與團隊深入泰國各地，尋找最優質的食材，從泰北的山區礦鹽，到每日手工鮮榨椰奶，再到用淡水魚自製的特色魚露等。午餐及晚餐都供應Tasting Menu，菜單猶如一場泰國飲食文化之旅，例如前菜「米餅烤鴨魚鬆」靈感來自曼谷街頭小吃，卻以精緻的手法重新演繹。「炭烤挪威海螯蝦沙律配泰北野菜」選用新鮮海螯蝦來炭烤，搭配泰北山區採集的野生香草與野菜，淋上主廚特製酸辣醬汁，呈現出層次感。「12小時慢煮牛肋骨佐長胡椒」嚴選澳洲和牛肋骨，以低溫慢燉12小時至肉質軟嫩，搭配泰國特產長胡椒、炭烤番茄與蘑菇醬油，濃郁中帶有細緻辛香，重現1890年泰國貴族宴席的風味等。Tasting Menu每位THB3,100起（約HK$736起）。

撰文：明藹寧

熟成素叻他尼白鯧‧薑汁‧焦化菊芋

將當地珍貴白鯧魚熟成後烤至皮脆但保持魚肉細嫩多汁，搭配辛香薑汁及焦糖化的菊芋，鮮味澎湃。 餐廳保留祠堂設計，懸掛着「義氣」牌匾。 炭烤半熟榴槤佐印度咖喱乳酪

半熟榴槤放入傳統陶窰炭烤後伴咖喱乳酪醬與自製酸辣醬等，香氣馥郁又口感綿密。 主廚Garima Arora 餐廳的流線型裝飾十分矚目，紙藝燈籠和竹編家具營造出溫馨的氛圍。 集泰式奶茶、花生糖及酸豆糖於一身的小食，金光閃閃的外表好吸引。 主廚兼創辦人Pichaya‘Pam’Soontornyanakij 以孟買最古老的柯里漁民傳統為靈感，將當地蔬菜與豆類食材化成一道道佳餚，例如慢火燉煮香料扁豆、炭烤時蔬佐傳統醃醬等。 紅寶石柚子沙律佐炭烤河蝦

新鮮泰國河蝦以木炭烤至彈牙多汁伴紅寶石柚子果肉，醬汁融合了自製辣椒醬與傳統Gapi Khoei蝦醬，鮮味十足。 主廚Bee Satongun 熟成14天五香烤鴨

用泰國北柳府農場鴨子與五香料浸泡至入味，焗爐高溫快烤後外皮酥脆，鴨肉粉嫩多汁，下層有3款小菜。 夏日咖喱

以藍花蟹搭配炭烤香蕉葉熏香的椰奶醬汁，夾雜青蘋果與黃瓜冰沙，清新酸甜。 主用餐區保留原木結構與榫接工藝等，天花板懸掛白色繩藝裝置則源自泰國祈福儀式「Sai Sin」。 清蒸紅斑佐木蘋果葉

肉質細嫩的紅斑魚與獨特香氣的木蘋果葉與粉紅嫩芽同蒸，再淋上現榨檸檬汁與新鮮薄荷提味。