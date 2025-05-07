薩爾瓦多 Chill歎滑浪假期

夏日旅遊一大樂趣，莫過於在目的地進行水上活動！其中滑浪便是一大熱門之選，想到新興滑浪勝地朝聖的話，推介中美洲國家薩爾瓦多（El Salvador），位於該國西方的埃爾宗特（El Zonte）近年備受滑浪發燒友追捧，踏入5至10月當地海灘正值波浪洶湧，享受追風逐浪之餘，住宿設施亦教人驚喜，早前該處有首幢豪華酒店開幕，讓住客盡享頂級規格配套。加上沙灘附近還有兩間話題別墅酒店值得下榻，住得招積冇難度！

坐享美景 設施豐富 距離薩國首都聖薩爾瓦多（San Salvador）僅1小時車程的埃爾宗特，當地沙灘除擁有滿足滑浪初哥或高手的浪潮外，環境亦相對寧靜及隱蔽。這個太平洋海岸上的小鎮近年轉向高端市場，當中新開業的住宿設施令追求高檔享受的旅客眼前一亮。去年12月開業的Wave House便被喻為當地首間豪華酒店，樓高4層，僅設有19間客房，分為單室、2房及3房公寓房，室內面積介乎75至255平方米。每間客房的布置均由當地設計工作室CHWashington Studio操刀，以原木色為主調，添上多款當地紡織品和陶瓷，以及訂製的木造傢俬，裝潢簡約不過於修飾，同時每間房配備露台可飽覽無邊海景。用餐方面，酒店找來當地名廚Bendito Fuego等合作，提供獨特用餐體驗。消閒配備則包括可飽覽太平洋美景的戶外無邊際泳池和5,000平方英尺屋頂平台、與 Minibar Miami雞尾酒吧合作的池畔酒吧、帶按摩浴缸和冷水池的屋頂健康區、健身房、物理治療和按摩室及展示多幅當地藝術家作品的藝術畫廊，另外酒店提供衝浪課程和周邊島嶼的觀光之旅。房價每晚US$290起（約HK$2,250）。

私人別墅 備受推介 位於埃爾宗特海邊的Al Suave House，原本是Cincopatasalgato及Pepe Cabrera Homes兩間建築公司聯手，為一位美國衝浪者及其家人將一幢海濱建築改造而成的別墅。但自去年起可供旅客租住，迅即成了連《時代雜誌》也推介的好去處。別墅以洪都拉斯天然木材，配以當地磚瓦和來自哥斯達黎加以及墨西哥的玻璃建構而成，加上周遭的棕櫚樹和茂密植物，營造出熱帶風情。當中一大特色是參照了埃爾宗特有河流貫穿、將該鎮一分為二的地理環境，這裏的泳池也採用了蜿蜓形狀，並將房屋結構分成兩半，既有當地特色又保留了原有的樹木。別墅一側為5間客房，共3種房型，最多可容納12人入住，另設有開放式廚房和起居間、可直接通往海灘的海濱花園，以及媒體室和兒童館，室內布置融合了Carl Hansen & Søn和Gandia Blasco等歐洲高檔品牌的家具以及訂製家具。毗鄰別墅有Palo Verde Sustainable Hotel及其他Cafe，向他們落單後即送上各種滋味食物。別墅可安排參觀咖啡農場、火山健行、滑浪等活動，保證不愁寂寞。房價每晚US$1,550起（約HK$12,025）。

隱身叢林 雙開泳池 距離埃爾宗特海灘僅1.9公里、於上年開業的酒店El Xalli同樣值得注目。位處山丘之上，坐擁美麗海岸線風景的同時，更與周遭葱翠花園融為一體，構成迷人景致。酒店僅提供9間附有私人浴室、廚房、客廳的公寓，面積介乎80至90平方米，空間寬敞，可容納2至7人入住。採用波西米亞風格設計，房間以淺灰色作主調結合柔和暖黃燈光，並配搭精緻家具，且均設可欣賞花園環境的露台，部分享有海景或泳池景觀。酒店一大亮點是擁有兩個室外無邊際泳池，可邊享受水中漂浮的閒適，邊品嘗池畔酒吧提供的多種雞尾酒等飲料，充滿情調。旁邊亦設有多張梳化床、休息區、燒烤設備，締造絕佳的放鬆場地。也別錯過到瑜伽區Xalli Shala舒展筋骨，該處提供一望無際的視野，你甚至可在此單純欣賞周邊的自然景致，享受遠離煩囂的安寧。身處酒店，無論是早晨在周圍的海浪中衝浪，下午在泳池邊戲水，抑或晚上仰望星空，均十分寫意。房價每晚US$50起（約HK$390）。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

客房主打原木和淺色設計 ，打造出舒適平靜的空間。圖為兩房頂層海景房型。 大廳藝廊展示了多幅由當地藝術家打造的壁畫作品。 客房採用天然木材搭配石灰色地板和藤條燈罩作布置，裝潢簡樸自然。圖為特大雙人床房。 公寓內包含客廳、用餐區、臥室和廚房，布置簡約雅致。 屋頂健康區配備按摩浴缸和冷水池。 室外無邊際泳池提供無敵海景，亦可在旁邊沙灘椅享受日光浴。 別墅的室內樹屋裝有由西班牙魚網製成的巨型吊床，盡情享受寧靜的獨處或閱讀時光。 兩個泳池均面朝大海，一覽眼前廣闊景色。 5,000平方英尺屋頂平台可容納逾百人，能盡覽無邊大海和日落美景。 別墅被泳池分割成兩半，一側為住宿設施，另一側是起居間等部分。 酒店隱身於熱帶園林之中，距離海灘僅約1.9公里。 池畔酒吧提供多款雞尾酒等飲料，值得慢慢細味。