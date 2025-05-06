沙漠變藝廊 奇幻雕塑建築

「Desert Serenity House」的設計靈感來自沙丘的地貌，跟周邊環境形成鮮明對比。

荒蕪、乾旱的沙漠，在很多人眼中，從來不是一個宜居的地方，但不少設計師嘗試以創意逆轉大家的想法，像今次介紹的概念建築，美得像一件件充滿奇幻色彩的藝術雕塑，令沙漠一下子變了戶外藝廊！

Desert Serenity House@阿拉伯半島 由設計工作室Studio Aghaei構思的「Desert Serenity House」，旨在給阿拉伯半島打造一個未來感十足的沙漠居所。從預想圖所見，這幢別墅的流線造型受沙丘地貌所啟發，極具線條美。呈乳白色的光滑外牆，跟周邊的粗獷岩石與沙岩柱形成鮮明對比，在陽光照耀下，格外醒目。由別墅向外延伸的白色步道，猶如一條隨風起舞的白色絲帶。

「Desert Serenity House」的面積約550平方米，客廳、餐廳、廚房、臥室、浴室等設施一應俱全。室內布置以柔和的莫蘭迪色系為主調，營造出寧靜舒適的氛圍。未經打磨的牆身，呈現粗糙質感，與外邊的沙漠景觀相呼應。值得一提，浴室與天然岩石巧妙相連，周邊以沙漠植物作點綴，可為住戶帶來不一樣的浸浴體驗。

同場加映 The Desert Flower@美國德薩斯州

提起沙漠，很多人都會聯想到仙人掌，由Parisa Ghargaz設計的生態度假村「The Desert Flower」，靈感正正來自藍柱仙人掌（Pilosocereus pachycladus）。根據設計師的構想，它位於美國德州的沙漠，佔地約300至500平方米，由多座高低錯落、大小不一的圓柱形石塔組成，駝色外牆刻有一道道垂直凹槽，模仿仙人掌的紋理，像一系列質樸的巨型雕塑。

室內布置以石材為主要物料，駝色天花、牆壁、樑柱呈現不規則造型，令人如置身天然洞穴，配合隱藏燈帶，加上以無框窗戶引入自然光，營造出明亮、舒適又充滿原始色彩的生活環境。

Desert Head House@摩洛哥埃爾格切比（Erg Chebbi）

預計建於摩洛哥的「Desert Head House」，出自設計師Monika Pancheva之手，顧名思義，建築物以不完整的巨型人頭為造型，像一件矗立於沙漠中的超現實主義藝術品！內部設計跟外牆一樣，以米白色為主調，無論天花、牆身抑或家具，表面都帶有粗糙的質感，像由黃沙堆砌而成，襯以仙人掌等沙漠植物，還有大片落地玻璃窗引入周邊景色，可為住戶帶來浸沉式沙漠生活體驗。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

室內布置採用莫蘭迪色系，格調高雅。 由別墅向外延伸的波浪形步道，猶如一條隨風起舞的白色絲帶。 室內布置採用天然石材，貌似原始人生活的洞穴。 室內布置以米白色為主調，像由黃沙堆砌而成。 以落地玻璃窗取代石屎牆，令室內空間顯得開揚明亮。 「The Desert Flower」的設計靈感來自藍柱仙人掌。 駝色天花、牆壁、樑柱呈現不規則造型。 浴室與天然岩石巧妙相連，為住戶帶來不一樣的浸浴體驗。 駝色外牆刻有一道道垂直凹槽，模仿仙人掌的紋理。 「Desert Head House」像一件巨型超現實主義雕塑。