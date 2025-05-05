立夏養心 消暑降火

今天是廿四節氣中的「立夏」，標誌着夏季正式開始，日照漸長，氣溫攀升。中醫經典《黃帝內經》提出「春養肝、夏養心」，強調夏季應着重養心，心安則血暢，血暢自然神清氣爽。一於請註冊中醫師黃翰文講解箇中奧妙，配合食療和運動達致養生效果。

陽氣旺盛 清淡飲食 夏季屬火，對應五臟的「心」，此時自然界陽氣旺盛，人體容易出現心火亢盛等情況，徵狀如心煩失眠、口舌生瘡、易怒焦躁等。黃醫師表示：「夏季養心的關鍵在於清心火、養心陰，透過飲食、運動、作息等調整，使心神安寧，維持陰陽平衡。」

飲食方面宜以清淡為主，苦瓜、蓮子、綠豆等都是不錯食材，中醫認為味苦食物具有清心火功效，特別適合夏季食用。然而都市人在夏天經常開冷氣，與古人生活環境大不相同，若長期處於冷氣環境受寒，再過度進食寒涼食物，反而會加重體內寒濕，所以不建議經常飲用凍飲。黃醫師建議不妨簡單自製「荷葉山楂茶」，取荷葉及山楂各10克，以滾水沖泡10分鐘即可飲用，此茶不僅能消暑解熱，還具有促進消化的功效。

食療湯水推介 冬瓜薏米老鴨湯

材料：冬瓜1斤、生熟薏米各20克、老鴨半隻

做法：將所有材料洗淨，冬瓜去籽切塊；劏鴨斬件汆水後放入煲內，加水慢火煲2小時，可連湯料同食。

功效：可祛濕解暑，有利水消腫功效。

蓮子百合瘦肉湯

材料：麥冬10克、蓮子15克、百合20克、瘦肉半斤

做法：所有材料洗淨後加入煲中，加適量清水煲約2小時。加少許鹽調味，即可飲用。

功效：能清心除煩，適合失眠多夢者。

清晨傍晚 動而中節 夏季運動養心則需順應時令，應避開正午烈日當空，宜選清晨或傍晚時段。清晨陽氣初升，適合練習太極、八段錦等；傍晚暑氣漸消，則以散步、游泳為佳，運動以微微出汗為度。記得運動前後要適時補充水分，劇烈運動過後不可立即沖凍水涼，應先用毛巾拭乾汗水，再以溫水沐浴。陽虛體質者可稍增加運動量，陰虛者則需控制強度。謹記「動而中節」原則，即運動需符合節度和法度，方能發揮夏日養生之效。

按壓穴位 紓緩不適 若夏日暑熱不適，應先移至陰涼處再補充水分，然後可按壓以下穴位紓緩：

若出現頭暈目眩、惡心嘔吐等陽暑徵狀，可刺激面部的人中穴，即鼻子與上唇間的凹陷處，用拇指指甲重複按壓10至15秒。

手部的合谷穴，位於拇指與食指併攏時手背虎口肌肉高處，是清熱止痛要穴，可用另一手拇指畫圈按壓約3分鐘，能緩解暑熱頭痛。

撰文：胡振文

部分圖片：互聯網

荷葉山楂茶做法簡單，又可以帶出街飲用。 於郊野公園散步，呼吸新鮮空氣可令頭腦更加清晰。 註冊中醫師黃翰文 冬瓜薏米老鴨湯 人中穴 蓮子百合瘦肉湯 合谷穴