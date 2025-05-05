為尊貴潮媽 獻上創意美饌

花枝玫瑰

墨魚片以紅葉甜菜汁浸過夜，用海鹽和四川花椒等調味慢煮1.5小時，砌成玫瑰花，造型搶眼。

母親節將至，還在為聚餐地點而煩惱？精緻美味兼具人氣的中菜似乎是不錯選擇。最近有餐廳特別為這佳節打造主題套餐，讓一眾尊貴潮媽可品嘗富創意的新派粵菜；喜愛傳統美饌的話，則可考慮淮揚上海風味菜式，迎合不同風格媽媽的口味。

火熱紅玫瑰 現代風味 粵菜是香港主流菜系之一，除了流傳下來的經典菜式，大廚還不斷推陳出新，打造現代風味。中環高級中菜食府向來以創意新派粵菜見稱，由即日起至5月11日便有由主廚范子宜師傅及團隊設計的「世說‧珍馨」母親節套餐。

想討女士歡心，不少人會送上鮮花。以此作靈感，首道菜式就以花枝玫瑰打開序幕，紅葉甜菜染色的墨魚片砌成玫瑰花模樣，放在玻璃盅上奉客，儀式感滿滿。同樣以粉色系出場的玫瑰燒鵝酥，酥皮加紅菜頭汁搓揉，配以燒鵝粒加雲南菇菌餡；加上西班牙伊比利黑毛豬叉燒，鬆化美味。緊接出場有仙氣飄飄的蒜香花螺，幼長的馬丁螺串起加蒜蓉汁浸煮的花螺肉和蒜頭，彈牙又富蒜香。

豐盛海鮮宴 清新滿足 由原隻虎蝦加鹹蛋黃爆炒的黃袍金衣，配檸檬葉絲享用，提升鹹香和味道層次。另有正山小種、20年新會陳皮、佛手柑和雪梨等熬煮的茶柑花香，清潤回甘。清清味蕾後，隨即享用高質海鮮主菜，以蟹膏蟹肉配搭的油泡澳洲龍蝦球，質感豐腴。矜貴的溏心吉品乾鮑魚‧脆皮海參，海參表面加竹炭薄脆，頓時令口感變得豐富。同樣香脆的油泡日本金目鯛魚柳，配自家製柚子醬汁，嫩而不膩，再來一口滋補的雞湯花膠稻庭麵，完美又滿足。

（查詢電話：6809 2299）

知多啲！點樣整色整水？ 菜式美味之餘又要夠搶眼，利用天然食材染色是常用方法。范師傅指除了紅葉甜菜、竹炭或紅菜頭，也可選用果乾粉，如天然曬乾的覆盆子乾、檸檬乾、提子乾和無花果乾等，將之打成粉末和炸漿混合便成。調味的話，除了鹽糖胡椒粉，花椒也是好選擇，經浸泡的花椒水除了入饌，也可加紅棗和蜂蜜做成花椒紅棗生薑蜜，有助健脾養血。

傳統淮揚滬菜 星級佳餚 創意以外，喜愛傳統菜式的媽媽亦不乏好選擇。尖沙咀淮揚上海菜館由即日起至5月11日會提供兩款母親節套餐，淮揚菜主廚王東師傅有超過30年經驗，曾奪得多個烹飪比賽獎項，也曾於多間星級餐廳工作，接待過不少名人明星。這次設計的套餐，既矜貴又有多款傳統大菜，原汁原味。

首先嘗過鎮江餚肉、糖醋排骨和蜜汁脆鱔等滬式前菜，便可以大啖吃師傅拿手的鮑參翅肚矜貴菜餚。招牌乾燒魚翅以上海式做法乾撈收汁，翅針飽滿彈牙。紅燒竹笙魚翅加入花膠絲，配清爽的竹笙加添層次。煮至入味的京葱燒原條遼參以鮑汁慢燉，海味滲入京葱的香氣，相得益彰。另一道原隻鮑魚紅燒肉，味道濃郁，相當吸引。

煙熏三黃雞 皮香肉嫩 和長輩吃飯，魚類和雞肉菜式必不可少，東星斑加薺菜蒸煮，色香味俱全。搶眼的松鼠原條桂花魚，酸甜醬汁配香口的魚肉，吃得津津有味。經煙熏的脆皮三黃雞，雞隻以秘製香料煮至入味再煙熏，之後用滾油淋至皮脆肉香。最後以小籠包、湯圓和感恩蟠桃作結，象徵團圓長壽，相信必定滿足到各位母親的口腹之欲。

（查詢電話：2116 8328）

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

蒜香花螺

花螺肉蒜蓉汁慢煮，和同樣加入蒜頭汁浸煮的蒜頭串好，配以乾冰煙霧效果更加精美。 中菜餐以摩登布置配以無敵靚景，令胃口更佳。 招牌乾燒魚翅

足二両魚翅以老雞、瘦肉和雲腿等煨煮6小時，以上海式乾撈做法收汁，鮮香入味。 煙熏脆皮三黃雞

雞隻以秘製香料醃製烹煮再煙熏，上桌前用熱油將外皮淋至香脆，層次豐富。 茶柑花香

正山小種、20年陳皮、雪梨加老雞和赤肉等熬煮4小時，佛手柑捲花朵狀再熬2小時，香氣郁厚。 將水果製成果乾粉，可作天然染色劑。 松鼠原條桂花魚

這道魚講究師傅的刀工和脆炸的火喉，剛炸好的桂花魚淋上酸甜醬汁，造型吸睛又開胃。 餐廳布置時尚雅致，用餐氣氛舒適。 玫瑰燒鵝酥‧西班牙黑毛豬叉燒

加紅菜頭汁染色的酥皮配燒鵝菇菌餡，亮麗又惹味。叉燒選用伊比利亞黑毛豬上肩肉製作，軟腍香滑。 花椒水除了可入饌，也可做成健康飲品。 京葱燒海參

遼參浸發後用老薑去腥，與鮑汁和京葱等慢燉，軟糯的遼參配滲入海味香味的京葱品嘗，雙倍滋味。