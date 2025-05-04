台觀光列車 味蕾嗅覺大滿足

台灣近年積極推動鐵道旅遊，新鮮熱辣上月有行駛於花蓮站與台東池上站之間、首輛穿梭於花東縱谷的觀光列車登場，除了從車窗欣賞醉人景致，更邀來世界冠軍主廚設計車廂美食「山海宴」，甚至首創列車共鳴室提供與別不同嗅聞體驗，令人想先坐為快！另外，阿里山及高雄哈瑪星鐵道園區早前分別有全新檜木小火車及載人貨物列車啟航，絕對是鐵道迷翹首以待的行程！

名廚料理 細聞花東 行駛於花蓮市花蓮站與台東縣池上站的全新觀光列車山嵐號，由EMU500型電聯車改裝而成，共4節車廂，提供60個座位。車廂內採用大面積落地窗設計，配搭深綠色調絨布座椅，乘客可在舒適環境內盡情賞沿途風景外，這列列車同時不乏其他亮點，其一是找來世界名廚錦標賽雙料冠軍葉志龍度身訂造山海宴，由開胃菜到甜點共6大主題餐點，例如有油封煙熏八寶鴨配季節時蔬的「山田野」，還有香根野炊紅藜池上米配原住民傳統美食阿粨的「嵐慕稻」等。此外，列車與台灣品牌「一日茶道TEAORY」合作，以檀香、小荳蔻調製專屬香氛，並設共鳴室讓旅客透過台灣香杉嗅聞花東四季變化，噱頭十足。列車沿途停靠壽豐、鳳林、玉里、東里等站，其中壽豐站可在月台上遠眺海岸山脈，或走到附近的禾豐橋拍攝列車與山景。也別錯過以稻田景觀聞名的東里站，及可到訪歷史悠久客家聚落的鳳林站。列車沿途更會經過客城鐵橋，窗外能欣賞四季變幻的稻浪。另外，列車與旅行社合作推出多款行程，分別有兩日輕旅行到三日深度探索等。單程票價每位NT$3,900起（約HK$929）。

檜木打造 移動賞畫 歷經15年重建的阿里山林業鐵路於去年7月全線通車，行駛其中的觀光列車中，最矚目莫過於以紅檜、台灣扁柏打造的福森號。列車共6節車廂，車廂內從穹頂、牆面到座椅扶手皆為檜木製成，乘客一踏進便感受撲鼻清香。外觀採用黑色烤漆窗框，超大景觀窗寬度達165厘米，為同型列車中最大，讓乘客飽覽海拔1,400至2,000米間的竹林、森林與雲海變化。車廂的木造穹頂為另一亮點，弧形天花板以檜木拼接，並嵌入嘉義老屋回收的木料，新舊交錯。此外，座椅採用英國進口天然牛皮包裹高彈性泡棉，廁所則引進飛機等級設備，提升長途搭乘舒適度。列車以「移動美術館」為概念，首創台灣火車上設置數碼畫框，每節車廂均配置了17吋高仿真藝術螢幕，精選輪播阿里山美景及畫家陳澄波作品，另設一節賞畫專區搭載32吋大螢幕，動態展示阿里山代表性畫作。列車推出多款2天1夜、3天2夜的團體遊或套票，行程包括黑森林中的交響樂演奏會、停靠「第三觀景台」俯瞰嘉南平原等體驗。主題套票每位NT$4,500起（約HK$1,071）。

園區升級 搭乘貨車 位於高雄的哈瑪星鐵道園區前身為1900年啟用的高雄港站，歷經多次修復與升級，於去年底推出了濱線觀光列車哈瑪星號，吸引鐵道迷與遊客朝聖。列車逢周六、日及公眾假期行駛，每日14班次，由「1908打狗站」（舊打狗驛故事館）行駛至「1900打狗站」（檢修車棚旁），車程僅540米，經過舊打狗驛月台、北號誌樓、檢修車棚區等百年地標，兩端站點更重現1900年代車站的復古站牌、大鐘等。而哈瑪星號最大亮點在於全台唯一的「貨物列車」乘坐體驗，5輛敞車車廂均為貨車改造，其中2輛車廂則由設計師以「枕木」和「車輪」為主題改造座位。另外每月第一個周六首班車更推出「SL哈瑪星號」蒸汽火車限定版，復古車頭與鳴笛聲喚起令人懷緬的記憶。園區同時展示30多輛不同時期載客、載貨與工作用的火車，當中展示的嘟嘟火車DR2909及DR2955柴聯車廂由網上名店厚里Horli baking進駐售賣招牌手撕麵包，鄰近的DR2010車廂則由SNOW雪諾義式冰淇淋開店供應多款獨特口味。哈瑪星號票價NT$99（約HK$24），蒸汽限定版NT$150（約HK$36）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

車廂有特別設計的對坐座位，與親友可邊分享美食，邊欣賞窗外風光。 車上獨創的特色文創小物，給予旅客們深刻回憶。 為了讓客更能感受阿里山的魅力，窗框寬度增至165厘米。 每月第一個周六首班車限定推出「SL哈瑪星號」蒸汽火車。 網上名店厚里Horli baking進駐園區車廂，售賣招牌手撕麵包。 車上首創共鳴室香氣體驗裝置，以台灣香杉為基底調製，透過嗅聞感受花東四季更迭氣息。 列車途經客城鐵橋時會緩行，窗外會欣賞到稻田或休耕時的大波斯菊。 座椅採用英國進口天然牛皮包裹高彈性泡棉，符合人體工學設計。 哈瑪星號其中2輛敞車車廂由設計師以「枕木」和「車輪」為主題改造座位。 列車菜單由第三屆世界名廚錦標賽雙料冠軍葉志龍設計，融入了台灣在地山海特色。 福森號的車廂由紅檜木與台灣扁柏打造，呈現出天然木紋。 列車與阿里山英迪格酒店聯手炮製九宮格木質便當、於多林站緩行停靠時享用。 列車途經的北號誌樓是全台獨有保留完整機械聯動裝置且能操作的號誌樓。