Vision V超前概念 顛覆三觀

Vision V概念車採用四獨立座位布局，前衞設計顛覆了車迷對未來豪華MPV的三觀。

新發表的Vision V擁有超自信的前衞概念設計，可說是顛覆了車迷對未來豪華MPV的三觀。這裏所指的三觀包括美學設計觀、未來科技觀和超感出行觀。當中最矚目是其超豪華沉浸式移動「私人休息室」車廂，重新定義未來MPV奢華新基準。

科幻設計 全新詮釋 建基於平治（Mercedes-Benz）未來電VAN平台VAN.EA（Van Electric Architecture）的Vision V，屬「2＋2」四獨立座位布局的概念MPV，擁有極短前後懸及大輪拱設計，會發光的24吋空氣動力輪圈佔據着車頭和車尾幾近盡處，即使未入車廂都可預計到空間極之寬敞。

車頭造型大膽前衞，除了環繞式LED發光飾框大型鍍鉻面罩甚是搶眼，一對LED頭燈組同樣經過全新詮釋，分別由左右各兩組的三芒星徽造型大燈及條紋間隔日間行車燈及指揮燈組成。至於頭冚不僅有一對窿起的脊線，還配有發光廠徽。圓潤車尾通過逾450個紅色LED燈條組成3D尾燈連煞車燈框，並將大型後擋風玻璃環繞，充滿科幻未來感。

獨立四座 透明配置 整個車廂採用經開孔處理、環形紋理樹瘤木材、白色Nappa皮革及白色絲綢鋪陳，配合全方位環境照明，營造出個性化、舒適的座艙氛圍。座椅設計結合了人體工學與獨特未來主義，其底座及固定管狀式椅墊的扣環均以拋光鋁製，並可透過電動調校，其中一對後排還可以調至完全躺平。

無論前排或後排四獨立座椅之間，均摒棄了傳統的密不透光扶手設計，取而代之是像展櫃般的高透明度。前排內置專為操作資訊娛樂系統的智能平板及手機無線充電器；前方錶台配備近乎橫跨左右A柱的三合一超長屏幕，由顯示資訊以至使用者介面和使用者體驗都可根據個人喜好設定。至於後排分別藏有可滑動伸出的觸控板，以及一對設計獨特兼能變作棋盤的摺疊桌，可配合精緻的專用棋子，於出行期間隨時對弈。

沉浸空間 影音娛樂 僅設兩獨立座椅的後排車廂，與前排以電致變色玻璃隔開；而兩側車窗亦屬電致變色玻璃，可於幾毫秒內將透明玻璃變為局部甚至完全不透明，更可隨時從在地板升起滑動式65吋4K影院級屏幕，配合分別裝於車頂內襯和地板上的7個投影機、由42個喇叭單元組成的Dolby Atmos全景聲系統，以及可隨着音樂節奏而變色的氣氛燈，變成沉浸式「私人休息室」。

除了睇戲、聽歌之外，還可隨時打機和唱K，亦可進入放鬆模式伴隨輕柔的音樂及畫面；或透過影院屏幕變出「虛擬桌」，切換成流動私人辦公室，又或進入虛擬商店展開高互動性的沉浸式購物體驗，甚或經Surround Navigation環繞導航功能配合3D遊戲引擎技術，帶來立體的動態實時AR擴增實境影像，探索車輛四周環境。

同場加映：Phantom Cherry Blossom櫻花美態 定製豪驅 勞斯萊斯（Rolls-Royce）Bespoke高級定製部門的精湛技藝無出其右，最近便為一位日本客戶打造出設計靈感源自「櫻見」的Phantom Cherry Blossom。這款以品牌旗艦Phantom為基礎的全新Bespoke孤品，焦點是工匠們巧妙地運用超過25萬針精美刺繡，將引人入勝的櫻花樹下美景搬進車廂，據悉整個設計及研發工作歷時逾6個月。

繡有櫻花樹枝椏並點綴以瑩白嬌嫩花朵的Bespoke高級定製星空車頂，採用傳統榻榻米的偏移針法，彼此錯落交織，且具豐富縫線紋理質感，單是這部分的刺繡便耗時3星期才完成。工匠們還在後門飾板與前後排分區Privacy Suite套件上繡以杳然飄落的花瓣刺繡。立體櫻花花瓣散布於車廂隔牆上，與後門飾板上的傳統刺繡花瓣形成鮮明對比。「櫻見」主題還延伸至車門中收納的Bespoke高級定製傘具上，傘面內飾有飄落花瓣紋樣。車輛外觀同樣極具心思，採用Crystal over Arctic White水晶極地白車漆，獨特的手繪腰線於後門處逐漸收窄變細，並以精緻的櫻花圖案點綴，優雅預示着車廂內的藝術傑作。

撰文：林登麗

圓潤的車尾起用大型後擋風玻璃，並以逾450個紅色LED燈條組成3D尾燈連煞車燈框。 兩側窗電致變色玻璃可用作投影用途，於放鬆模式會伴隨輕柔音樂及畫面。 電致變色玻璃可變為局部或完全不透明；地板下部還可升起65吋4K屏幕。 散布於車廂隔牆上立體櫻花花瓣，與後門飾板上的傳統刺繡花瓣形成鮮明對比。 LED頭燈組經全新詮釋，採用三芒星徽造型大燈與條紋間隔日間行車燈。 全車座椅均結合人體工學與未來主義，後排座椅更可電動調校至完全躺平。 勞斯萊斯Bespoke高級定製部門最新孤品之作Phantom Cherry Blossom，以「櫻見」為設計靈感。 獨特的手繪腰線於後門處逐漸收窄變細，並以櫻花圖案點綴。 錶台配備一面近乎橫跨左右A柱的三合一超長屏幕，可根據個人喜好設定使用者介面及顯示資訊。 後排中央手枕內藏可作棋盤的摺疊桌，從透明門板飾櫃拿出棋子便可對弈。 Bespoke高級定製星空車頂繡有綻放中的櫻花樹，樹枝椏彼此錯落交織展現美態。