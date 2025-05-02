深圳新地標未來方舟啟航

最近一艘銀色「飛船」降落於深圳光明區，科幻感爆燈，仲可以入內打卡！說的是剛對外開放的深圳科學技術館（新館），內藏多個科普展廳及互動裝置，讓入場人士寓學習於娛樂。除此之外，深圳亦有不少充滿Cyber感的打卡點，如福田地下商業街、南山魔方大廈等，加上5D餐廳及未來感咖啡廳，保證Sci-Fi迷樂而忘返！

光明區：幻變大飛船 一日行唔完 深圳今年有不少新地標落成，深圳科學技術館（新館）是其中之一，經過一輪試運後，終於在5月1日正式對外開放。它位於光明中心區光僑路西側，距離深圳地鐵6號綫光明地鐵站僅100米步程。作為深圳市「新時代十大文化設施」，它是全球首間數字文明創新科技館，由著名建築事務所Zaha Hadid Architects設計，總建築面積達12.8萬平方米，外觀似足一艘準備升空的「飛船」，其17米高幕牆由9萬多塊曲面不銹鋼金屬面板及巨型拉索玻璃拼接而成，可隨日照呈現出銀藍漸變、深黑噴沙、碧綠水滴紋等效果，未入場已科幻感爆燈。內部設計更暗藏心思，例如外殼結構使用了節能隔熱玻璃，並設有雨水回收、節能照明系統等，難怪能獲得中國綠色建築評估三星認證，環保又有型。

科技館樓高6層，劃分成不同主題，每個主題有6至8個常設展廳，共有逾950個展覽項目，一日肯定玩唔完。來到必看「宇宙探源」展廳，整個35,000平方米的空間化作浩瀚宇宙，設有太空工作站、火箭飛船、巨大星球甚至黑洞模擬場景，讓人沉浸於星際間。序廳「你好，世界」展出人類科技發展，包括5G、人工智能、雲計算等，融入VR互動體驗。若各位喜愛探古尋源可到「通訊科技專館」，以時間軸呈現通訊歷史，展品包括電報機、撥輪電話等，別具時代感。AI設施則集中於3樓，在這裏可跟AI機械人比併投籃、踢波及打乒乓球，並可試開各種低碳交通工具。值得一提是全館建有5大影院，提供巨幕、LED、3D、4D、飛行等不同體驗，其中4D影院會噴水震動呢！

福田區：未來商業街 重拾好時光 深鐵匯坊是一條位於福田區的地下商業街，連接深圳地鐵車公廟站E出口。街區規模約4,002平方米，以「穿越未來之旅」為靈感，打造出多個未來主題場景，例如靠近出口閘機的「時空之門」，走廊兩邊建有兩排管道，展出當地具代表性的建築，配合白色LED燈帶，恍如時光隧道般讓人見證深圳發展。另一打卡位是「記憶博物館」，把舊式電腦、流聲機、35mm攝錄機等變成藝術品再放入膠囊，帶領大家重返往昔美好時光。最後一站「未來世界」布置如太空基地，可透過大屏幕跟太空人交流互動，充滿科幻感。此外，縱橫交錯的街道有多個品牌商店進駐，涵蓋零售、餐飲、娛樂等多個領域，例如瑞幸咖啡、魅KTV等。

南山區：高科技大廈 網紅打卡點 深圳有很多網紅大廈，位於南山高新技術產業園南區的衞星大廈是其中之一，乘地鐵9號綫到深大南站A1出口可達。樓高17層的它，外觀以純白色雙曲面石材與黑色條形窗構成鮮明對比，兼具科技感與藝術性，內部由7樓以上開始採用鏤空結構，走廊以曲線對稱並排，無論仰拍或俯拍都甚具Sci-Fi風格。特別一提，大廈內還有一間開放式咖啡廳Big Big Choice，不妨到此歎杯滴濾咖啡。離衞星大廈數分鐘車程是金地威新中心，外觀如多個立方體疊起，又被稱為「魔方大廈」，入夜後金光瀉出，並可同框拍攝春笋狀的中國華潤大廈，洋溢着Cyberpunk氛圍。

同場加映：5D特效餐廳 型格咖啡店 深圳連餐廳也充滿科幻感，位於龍崗區的天璽桃花源‧沉浸式藝術餐廳以5D特效作招徠，每道菜都有與之配合的光影效果，食客時而置身花海，時而置身海洋，讓人猶如走進陶淵明的《桃花源記》之中。招牌菜以海鮮為主，澳洲小青龍燴泉水豆腐將龍蝦與豆腐同煮，鮮味絕倫。其他特色菜包括手指檸檬燒腩、天鵝桃花酥、小金瓜甜甜燕窩等，色香味俱全。

龍崗區LUOCKO COFFEE是一間家具咖啡店，內部裝潢靈感來自電影《銀翼殺手2049》，黑白色調型格十足，入口的黑色反光水池是打卡位。食物則以輕食為主，百香果蘇打甜蜜清爽，海鹽堅果蛋糕奶香中帶有鹹味，內層夾有堅果粒，一吃上癮。

撰文︰陳志滔

新地標令人大開眼界！（小紅書@梁_豆豆） AI設施集中於3樓，設有智能足球、智能乒乓球體驗區等。（小紅書@鵬程媽在鵬城） 魅KTV的卡拉OK房也充滿科技感，配備超大屏幕和名廠音響設備。 開放式網紅咖啡廳Big Big Choice出名滴濾咖啡，不少人慕名而來。 澳洲小青龍、鳳尾海蝦配海參皆不妨一試。 展品不乏AI及機械人，並可跟它們互動交流。（小紅書@鵬程媽在鵬城） 「通訊科技專館」展出歷代通訊設備，仲有巨型撥輪電話供打卡。（小紅書@琳達） 把科技產品微縮成藝術品再放膠囊內。（小紅書@墨妮卡） 大廈酷似由金色魔方砌成，魔幻感十足。（小紅書@深圳生活研究所） 咖啡店入口的黑色反光水池是必影位。 同期有「穿越冰川時代」展覽，逼真還原1:1猛獁象骨骼。（小紅書@luck） 「時空之門」把深圳代表性建築放於兩排管道中，猶如一條時光隧道。（小紅書@范斯基在拍照） 走廊如外星飛船的船艙，既流線又對稱。（小紅書@沢田reggie） 四周LED巨幕隨菜式切換動畫，吃一頓飯如經歷一個故事。 主打茶飲、輕食及甜品，性價比高。