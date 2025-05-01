OL無閉翳 專家教路緩解「職業病」

白領人士對住電腦分分鐘多過家人，手指整天在鍵盤飛舞，加上久坐及姿勢不良，久而久之誘發各種「職業病」，別小看這些毛病，輕則勞損發炎，重則令雙手失去活動能力。一於趁今天五一假期，請職業治療師拆解箇中問題及緩解之法。

問題源自重複性動作 從事文職人士需要長時間處理文件及操作電腦，使用上肢做重複和頻繁的動作，例如長時間打字或使用滑鼠，當手腕、手指的筋腱長期過度使用而缺乏休息，就容易造成勞損、發炎，有機會導致上肢勞損如腱鞘炎及腕管綜合症，以及肩背勞損如頸椎病、肩周炎等問題。救世軍大埔長者綜合服務一級職業治療師黃梓豪（Daniel）指出︰「文職人員的手部職業病往往來自筋腱勞損發炎，伴隨腫脹、壓痛感，活動時疼痛感或會加劇。嚴重者或會影響抓握及精細動作。而腕管綜合症涉及神經系統，症狀包括手腕、手掌或手指刺痛、麻木，以及握力減弱。至於肩頸問題，症狀會是疼痛、僵硬，活動受限制，手臂上舉困難等。」

先從姿勢習慣改善 要預防以上職業病，Daniel認為最好從個人姿勢及工作習慣入手。首先日常工作要盡量避免手腕及前臂過度扭轉、屈曲，腰背也要盡量得到承托。平時可利用辦公室可調校高度的椅子或電腦枱，調整合適的高度工作。有腕墊承托的滑鼠墊也可令手腕保持平直。一般的手部勞損可以休息來避免加劇病情，急性勞損可嘗試冷敷患處減少腫脹，熱敷則用作紓緩肌肉或復康期的勞損治療。他補充︰「若疼痛加劇則可能要藥物治療，復康期間可透過適當的運動來強化對應的肌肉，但如果經過治療後繼續不採取正確姿勢，傷患有機會再度復發。」

調整座椅支撐背部 文職另一毛病是長時間維持同一坐姿，久坐或姿勢不良會加重肌肉的負擔。長期的不良姿勢或會導致圓肩、骨盆傾斜等身體結構問題；若桌面高度不合適，椅子缺乏腰部支撐，屏幕位置過低或過高等，更會加速關節磨損。Daniel教路︰「想減輕負擔，坐的時候椅背應能平穩的支撐腰部，必要時可用軟墊或咕（口臣）來支撐下腰，減少下背肌肉疲勞。電腦鍵盤放的位置不要太前或太後，前臂和手臂大約成直角便可。工作時頭部應微微向下15至20度。工作時避免長久靜坐，有時間應轉換姿勢，讓不同的肌肉群組得以紓緩。」

辦公室伸展動作示範 針對OL經常打字和久坐等問題，職業治療師Daniel親身示範了一些緩解相關職業病的動作，讓大家在辦公室都可舒展筋骨。

動作１：伸出手臂，手心向上，手腕向下屈曲。左手扶右掌及手指輕微施壓向下，直至感到手前臂拉緊。維持10秒後放鬆，然後換手，每邊各做兩次。之後可換作手心向下，再做上述拉伸動作（圓圖）。

動作２：腰側伸展動作，先坐在椅上，身體慢慢右轉直至左腰側感到輕微拉扯，雙手可扶着椅邊，維持10秒。恢復原來坐姿，換邊再做，每邊兩次，每次10秒。

動作３：十指指尖相對，雙手互相推動直至手指肌肉有拉扯感覺，維持10秒，重複兩次。

同場加映︰久站預防有法 跟文職久坐不同，教師、機艙服務員、銷售員、廚師等工作需要長時間站立，對足部會造成勞損，常見的職業病有足底筋膜炎和下肢靜脈曲張等。Daniel建議預防方法，首要穿着具良好支撐和緩衝的鞋子，工作時要定時改變姿勢，並每隔30分鐘稍微走動或坐下休息。此外，站立時可輪流將重心放在不同腳上，或輕微踮腳慢慢放下以促進血液循環。

撰文︰陳志滔

部分圖片：互聯網