中醫師教路 保健湯水顯孝心

母親節將至，作為子女不妨親自下廚兼煲愛心靚湯，孝敬全天候照顧家庭的偉大媽媽。想媽咪食得健康兼有保健效果的話，不妨參考嘉裕顏和中醫診所的註冊中醫師黃晶晶從寧神安眠、滋陰養顏，以及強筋健骨入手，分享相關的滋補湯水及保健心得，讓母親大人身心安康。

忌吃辛辣 降燥安眠 若媽媽逐漸年長或正值更年期，容易出現心煩失眠、燥熱不安，甚至夜間多尿，有損精神及情緒健康。想改善睡眠質素的話，黃醫師建議睡前應避免進食味道刺激、濃烈食物，烹煮時少用花椒、辣椒等燥熱香料，並可多吃具安神養心、潤肺清心效用的蓮子、麥冬、茯神、百合等食材。不妨飲用蓮子百合麥冬瘦肉湯及黑豆核桃柏子仁湯兩款湯水，每周交替飲用2至3次即可，宜於晚餐前1小時享用。

消腫祛濕 養顏抗老 黃醫師謂處於初夏時節，身體易感疲倦，濕重浮腫，皮膚亦更油膩或暗沉。她指出肺主皮毛，因此食療上可選擇養陰潤肺、祛濕利水的食材如桂圓、紅棗、薏米、南北杏、冬瓜等，令皮膚光滑顯氣色。另外花旗參、石斛滋陰不上火，具有養顏補氣血之效，適合女士服用。謹記慎吃生冷寒涼、過甜或油膩之物，否則容易傷及脾胃、加重濕熱。推介飲用冬瓜薏米赤小豆排骨湯。

適量運動 強筋壯骨 黃醫師強調即使炎夏亦需注意保暖，以免風邪入侵導致關節痛，例如冷氣房內可穿長袖衣物，睡前可用約40℃、加入薑片和艾葉的溫水浸泡雙腳來促進血液循環。她補充不妨多進行低衝擊運動如游泳、水中步行等，或太極拳和八段錦：「這些動作緩慢柔和兼能強化下肢肌肉和平衡力。」她另指淮山、蓮子、芡實、土茯苓具有補益肝腎、清熱解毒、改善夏天時的四肢沉重症狀，建議飲用土茯苓綠豆老鴿湯 。

撰文：李芷玲

部分圖片：互聯網、受訪者提供

睡前應避免食用辛辣味濃的香料，以免影響睡眠。 生冷寒涼的食物損害脾胃之陽氣，令面色暗沉蠟黃。 土茯苓綠豆老鴿湯

材料：土茯苓（鮮品50克）、綠豆 50克、老鴿1隻（或瘦肉300克）、紅蘿蔔1條、蜜棗2顆

做法：先將老鴿焯水，綠豆浸泡30分鐘，再放入所有材料加水2公升煲1.5小時。

功效：土茯苓清熱利濕，通利關節，並可改善夏天四肢沉重的症狀。 蓮子百合麥冬瘦肉湯

材料：蓮子20克（去心）、百合20克、麥冬10克、茯神15克、 瘦肉300克（或豬心1個）、 蜜棗2顆

做法：瘦肉焯水，所有材料洗淨後加清水2公升以大火煲沸，轉小火煲1小時，最後以適量鹽調味。

功效：益腎固精，安神養心，適合心煩失眠、口乾舌燥的人士。 冬瓜薏米赤小豆排骨湯

材料：冬瓜 500克（連皮） 炒薏米30克、赤小豆30克、排骨 300克（素湯可轉栗子）、陳皮半個、生薑2片（4人分量）

做法：排骨焯水、冬瓜連皮切塊後，連同已浸泡1小時的赤小豆和薏米加水2公升大火煮沸，轉小火煲1小時，加鹽調味。

功效：清熱利尿、改善夏天濕熱浮腫、美白肌膚。 黑豆核桃柏子仁湯

材料：黑豆50克（提前浸泡）、核桃仁30克、柏子仁10克、蓮子15克、豬尾骨300克（素湯可轉栗子）

做法：黑豆先煮30分鐘，再加入其他材料煲1小時。

功效：可改善睡眠、烏鬚黑髮及減少夜尿頻繁，惟口乾舌燥、夜晚盜汗潮熱、已經上火的話不宜飲用。 在溫水中加入艾葉及薑片泡腳，可促進血液循環。