中醫師教路 保健湯水顯孝心
母親節將至，作為子女不妨親自下廚兼煲愛心靚湯，孝敬全天候照顧家庭的偉大媽媽。想媽咪食得健康兼有保健效果的話，不妨參考嘉裕顏和中醫診所的註冊中醫師黃晶晶從寧神安眠、滋陰養顏，以及強筋健骨入手，分享相關的滋補湯水及保健心得，讓母親大人身心安康。
忌吃辛辣 降燥安眠
若媽媽逐漸年長或正值更年期，容易出現心煩失眠、燥熱不安，甚至夜間多尿，有損精神及情緒健康。想改善睡眠質素的話，黃醫師建議睡前應避免進食味道刺激、濃烈食物，烹煮時少用花椒、辣椒等燥熱香料，並可多吃具安神養心、潤肺清心效用的蓮子、麥冬、茯神、百合等食材。不妨飲用蓮子百合麥冬瘦肉湯及黑豆核桃柏子仁湯兩款湯水，每周交替飲用2至3次即可，宜於晚餐前1小時享用。
消腫祛濕 養顏抗老
黃醫師謂處於初夏時節，身體易感疲倦，濕重浮腫，皮膚亦更油膩或暗沉。她指出肺主皮毛，因此食療上可選擇養陰潤肺、祛濕利水的食材如桂圓、紅棗、薏米、南北杏、冬瓜等，令皮膚光滑顯氣色。另外花旗參、石斛滋陰不上火，具有養顏補氣血之效，適合女士服用。謹記慎吃生冷寒涼、過甜或油膩之物，否則容易傷及脾胃、加重濕熱。推介飲用冬瓜薏米赤小豆排骨湯。
適量運動 強筋壯骨
黃醫師強調即使炎夏亦需注意保暖，以免風邪入侵導致關節痛，例如冷氣房內可穿長袖衣物，睡前可用約40℃、加入薑片和艾葉的溫水浸泡雙腳來促進血液循環。她補充不妨多進行低衝擊運動如游泳、水中步行等，或太極拳和八段錦：「這些動作緩慢柔和兼能強化下肢肌肉和平衡力。」她另指淮山、蓮子、芡實、土茯苓具有補益肝腎、清熱解毒、改善夏天時的四肢沉重症狀，建議飲用土茯苓綠豆老鴿湯 。
撰文：李芷玲
部分圖片：互聯網、受訪者提供
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