4月30日(三)
副刊
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月30日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
瘦身益生菌系列 造就夏日至「S」曲線
「祛水瘦身益生菌」由腸道開始啟動自身水循環機制，高效排出濕毒，激活腸道平衡同時提升免疫力，改善濕重狀態、面部氣息差等問題。售價：$359
踏入夏日，又到了要穿短裙泳衣的季節！Naturo Vita推出多款特種益生菌配方，能有效對抗肥胖元兇，打造易瘦體質及透亮肌膚，讓你在沙灘季來臨前達致最滿意身形。
營業資訊
網址：
https://bit.ly/42E0xwT
「燒脂瘦身益生菌」平衡腸道能量代謝循環，減少體內脂肪積聚，有效改善肥胖；而NaturoFit配方，有效加速宿便及脂肪毒素排出，無間斷燒脂。售價：$359
「排毒美肌瘦身益生菌」由腸道開始啟動自身水循環機制，平衡腸道健康同時提升免疫力；啟動自身排毒機制，有效排走毒素和廢物，改善肌膚品質。售價：$259
「3＋5益生元‧菌」採用8層凍乾技術，內有鐵三角活腸成分，結合3種益生元、5種益生菌及膳食纖維，有助定時排便、增強免疫、促進消化系統等。售價：$199
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/副刊/odn-20250430-0430_00321_004/瘦身益生菌系列-造就夏日至「S」曲線
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc