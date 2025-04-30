副刊

瘦身益生菌系列　造就夏日至「S」曲線

「祛水瘦身益生菌」由腸道開始啟動自身水循環機制，高效排出濕毒，激活腸道平衡同時提升免疫力，改善濕重狀態、面部氣息差等問題。售價：$359 「祛水瘦身益生菌」由腸道開始啟動自身水循環機制，高效排出濕毒，激活腸道平衡同時提升免疫力，改善濕重狀態、面部氣息差等問題。售價：$359
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踏入夏日，又到了要穿短裙泳衣的季節！Naturo Vita推出多款特種益生菌配方，能有效對抗肥胖元兇，打造易瘦體質及透亮肌膚，讓你在沙灘季來臨前達致最滿意身形。
營業資訊
網址：https://bit.ly/42E0xwT
「燒脂瘦身益生菌」平衡腸道能量代謝循環，減少體內脂肪積聚，有效改善肥胖；而NaturoFit配方，有效加速宿便及脂肪毒素排出，無間斷燒脂。售價：$359「燒脂瘦身益生菌」平衡腸道能量代謝循環，減少體內脂肪積聚，有效改善肥胖；而NaturoFit配方，有效加速宿便及脂肪毒素排出，無間斷燒脂。售價：$359
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「排毒美肌瘦身益生菌」由腸道開始啟動自身水循環機制，平衡腸道健康同時提升免疫力；啟動自身排毒機制，有效排走毒素和廢物，改善肌膚品質。售價：$259「排毒美肌瘦身益生菌」由腸道開始啟動自身水循環機制，平衡腸道健康同時提升免疫力；啟動自身排毒機制，有效排走毒素和廢物，改善肌膚品質。售價：$259
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「3＋5益生元‧菌」採用8層凍乾技術，內有鐵三角活腸成分，結合3種益生元、5種益生菌及膳食纖維，有助定時排便、增強免疫、促進消化系統等。售價：$199「3＋5益生元‧菌」採用8層凍乾技術，內有鐵三角活腸成分，結合3種益生元、5種益生菌及膳食纖維，有助定時排便、增強免疫、促進消化系統等。售價：$199
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