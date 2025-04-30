送上驚喜 給Mom甜美滋味
今時今日不少媽媽既要處理家務，又要同時照顧孩子及兼顧工作，絕對係長年無休。想母親節表孝意，除了請媽咪食大餐，壓軸登場的蛋糕當然不可或缺！坊間不少酒店及餅店最近推出了多款無論賣相及味道都充滿驚喜的應節糕點，保證能為媽打留下甜美回憶。
着重華麗感 訊息表愛意
於母親節可供選擇的蛋糕可謂花多眼亂，除了考慮媽媽的口味偏好，想為她帶來更多喜悅的話，不妨參考以下數個建議。造型方面揀選平常不會購買的豪華蛋糕（例如帶有花卉圖案、用五顏六色的水果炮製，或用上相片圖像的款式），會讓收禮者打開盒子時產生一種驚喜感，並增加儀式感及慶祝氣氛。而母親節蛋糕的獨特魅力之一，就是在享用美味的同時順道表達感恩之心，所以在蛋糕上寫上訊息是一個好方法，即使對媽媽不好意思大聲說出感激之詞，也能透過在蛋糕上的訊息輕鬆表達。如果打算全家人分享蛋糕，請確保分量足夠令在場人士都可充分享用，而切一個大蛋糕的過程也能進一步推高氣氛，讓大家更樂在其中。
撰文：林佩婷
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