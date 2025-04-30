送上驚喜　給Mom甜美滋味

着重華麗感 訊息表愛意

於母親節可供選擇的蛋糕可謂花多眼亂，除了考慮媽媽的口味偏好，想為她帶來更多喜悅的話，不妨參考以下數個建議。造型方面揀選平常不會購買的豪華蛋糕（例如帶有花卉圖案、用五顏六色的水果炮製，或用上相片圖像的款式），會讓收禮者打開盒子時產生一種驚喜感，並增加儀式感及慶祝氣氛。而母親節蛋糕的獨特魅力之一，就是在享用美味的同時順道表達感恩之心，所以在蛋糕上寫上訊息是一個好方法，即使對媽媽不好意思大聲說出感激之詞，也能透過在蛋糕上的訊息輕鬆表達。如果打算全家人分享蛋糕，請確保分量足夠令在場人士都可充分享用，而切一個大蛋糕的過程也能進一步推高氣氛，讓大家更樂在其中。