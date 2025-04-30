副刊

送上驚喜　給Mom甜美滋味

心形紅絲絨蛋糕<br>追求絲滑輕盈口感的話，這款蛋糕會是你杯茶。外層採用漸變粉紅和紅色色調，內餡由忌廉芝士、馬加邦尼芝士和厚忌廉組成，再抹上雲呢拿條煮成的糖水，入口綿密芝香。（a） 心形紅絲絨蛋糕<br>追求絲滑輕盈口感的話，這款蛋糕會是你杯茶。外層採用漸變粉紅和紅色色調，內餡由忌廉芝士、馬加邦尼芝士和厚忌廉組成，再抹上雲呢拿條煮成的糖水，入口綿密芝香。（a）
心形紅絲絨蛋糕
追求絲滑輕盈口感的話，這款蛋糕會是你杯茶。外層採用漸變粉紅和紅色色調，內餡由忌廉芝士、馬加邦尼芝士和厚忌廉組成，再抹上雲呢拿條煮成的糖水，入口綿密芝香。（a）
今時今日不少媽媽既要處理家務，又要同時照顧孩子及兼顧工作，絕對係長年無休。想母親節表孝意，除了請媽咪食大餐，壓軸登場的蛋糕當然不可或缺！坊間不少酒店及餅店最近推出了多款無論賣相及味道都充滿驚喜的應節糕點，保證能為媽打留下甜美回憶。
着重華麗感 訊息表愛意
於母親節可供選擇的蛋糕可謂花多眼亂，除了考慮媽媽的口味偏好，想為她帶來更多喜悅的話，不妨參考以下數個建議。造型方面揀選平常不會購買的豪華蛋糕（例如帶有花卉圖案、用五顏六色的水果炮製，或用上相片圖像的款式），會讓收禮者打開盒子時產生一種驚喜感，並增加儀式感及慶祝氣氛。而母親節蛋糕的獨特魅力之一，就是在享用美味的同時順道表達感恩之心，所以在蛋糕上寫上訊息是一個好方法，即使對媽媽不好意思大聲說出感激之詞，也能透過在蛋糕上的訊息輕鬆表達。如果打算全家人分享蛋糕，請確保分量足夠令在場人士都可充分享用，而切一個大蛋糕的過程也能進一步推高氣氛，讓大家更樂在其中。
撰文：林佩婷
查詢：（a）3196 8159、（b）2810 8366、（c）2582 7250、（d）6608 3280、（e）2790 9663、（f）https://shorturl.at/Rn38v
芋頭麻糬戚風蛋糕<br>以輕盈低糖配方調製的香芋蓉作主角，除了能充分品嘗到香甜及綿密，更可吃到芋頭的顆粒感。花瓣是結合日本北海道雲呢拿忌廉的芋頭蓉，甜而不膩。（b）芋頭麻糬戚風蛋糕<br>以輕盈低糖配方調製的香芋蓉作主角，除了能充分品嘗到香甜及綿密，更可吃到芋頭的顆粒感。花瓣是結合日本北海道雲呢拿忌廉的芋頭蓉，甜而不膩。（b）
芋頭麻糬戚風蛋糕
以輕盈低糖配方調製的香芋蓉作主角，除了能充分品嘗到香甜及綿密，更可吃到芋頭的顆粒感。花瓣是結合日本北海道雲呢拿忌廉的芋頭蓉，甜而不膩。（b）
Dear MOM<br>這款黑糖雪芳蛋糕配椰汁慕絲、桂花桂圓果凍，一大賣點係表面插有「母親之花」康乃馨，當堂令賣相大大加分。入口甜度適中兼質感輕盈。（ｅ）Dear MOM<br>這款黑糖雪芳蛋糕配椰汁慕絲、桂花桂圓果凍，一大賣點係表面插有「母親之花」康乃馨，當堂令賣相大大加分。入口甜度適中兼質感輕盈。（ｅ）
Dear MOM
這款黑糖雪芳蛋糕配椰汁慕絲、桂花桂圓果凍，一大賣點係表面插有「母親之花」康乃馨，當堂令賣相大大加分。入口甜度適中兼質感輕盈。（ｅ）
摯愛<br>即是番石榴士多啤梨慕絲蛋糕，以海綿蛋糕及薄脆作餅底，餡料有番石榴和士多啤梨，表面紅寶石朱古力鏡面酸甜交錯兼層次豐富，多吃也不易有飽滯感。（c）摯愛<br>即是番石榴士多啤梨慕絲蛋糕，以海綿蛋糕及薄脆作餅底，餡料有番石榴和士多啤梨，表面紅寶石朱古力鏡面酸甜交錯兼層次豐富，多吃也不易有飽滯感。（c）
摯愛
即是番石榴士多啤梨慕絲蛋糕，以海綿蛋糕及薄脆作餅底，餡料有番石榴和士多啤梨，表面紅寶石朱古力鏡面酸甜交錯兼層次豐富，多吃也不易有飽滯感。（c）
藍莓芝士千層<br>對於不太喜歡吃甜食的媽媽來說，這款於餅皮之間抹上香滑芝士餡和藍莓醬的千層蛋糕可謂適合不過，表面再加藍莓和士多啤梨，入口酸酸甜甜。（ｆ）藍莓芝士千層<br>對於不太喜歡吃甜食的媽媽來說，這款於餅皮之間抹上香滑芝士餡和藍莓醬的千層蛋糕可謂適合不過，表面再加藍莓和士多啤梨，入口酸酸甜甜。（ｆ）
藍莓芝士千層
對於不太喜歡吃甜食的媽媽來說，這款於餅皮之間抹上香滑芝士餡和藍莓醬的千層蛋糕可謂適合不過，表面再加藍莓和士多啤梨，入口酸酸甜甜。（ｆ）
斑蘭珍珠鮮花蛋糕<br>採用鮮斑蘭葉入饌，令蛋糕散發一股清香。斑蘭戚風蛋糕表面抹上牛油忌廉，可配杧果、芋頭或無花果餡，並以大大朵鮮花點綴，非常適合打卡。（ｄ）斑蘭珍珠鮮花蛋糕<br>採用鮮斑蘭葉入饌，令蛋糕散發一股清香。斑蘭戚風蛋糕表面抹上牛油忌廉，可配杧果、芋頭或無花果餡，並以大大朵鮮花點綴，非常適合打卡。（ｄ）
斑蘭珍珠鮮花蛋糕
採用鮮斑蘭葉入饌，令蛋糕散發一股清香。斑蘭戚風蛋糕表面抹上牛油忌廉，可配杧果、芋頭或無花果餡，並以大大朵鮮花點綴，非常適合打卡。（ｄ）
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