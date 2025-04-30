Happy Mother's Day 同媽咪食餐好

香焗羊鞍

烤得香口又嫩滑的羊鞍，配椰菜花蓉、覆盆子和無花果，濃而不膩。

快到5月，和母親大人出外用餐慶祝是指定動作，如果已安排一連串節目，不妨先帶她們享用一個豐富的早午餐，食飽再出發。玩到攰後，就可以去食自助餐，以琳琅滿目的美食好好醫肚，度過愉快時光。

西營盤：意式火腿宴 鹹香的火腿凍肉，配美酒邊食邊傾好有氣氛。西營盤意大利餐廳於5月11日推出母親節限定早午餐，套餐以各式火腿凍肉做主角，大家可大擦經典的招牌風乾24個月的帕爾馬火腿伴布拉塔芝士和分量十足的意式凍肉拼盤。緊接有水牛芝士伴車厘茄配羅勒初榨橄欖油，經典又「芝」味。清新的章魚沙律和野苣沙律亦各有特色，前者配各式蔬菜和芝麻菜香蒜醬；後者以健康紅菜頭、柑橘和杏仁製作，富層次又有口感。

意猶未盡的話，可升級各樣招牌菜式，菜單不時轉款，新鮮感十足。好似鱸魚意式雲吞配檸檬泡沫和魚子醬，清新鮮味。另一款配南瓜和芝士，軟滑味濃。香焗羊鞍配微酸甜的覆盆子和無花果，嫩滑去膩。甜品是士多啤梨朱古力配檸檬慕絲或意式提拉米蘇；每位母親更可獲贈玫瑰花，留下美好回憶。

（查詢電話：3611 1842）

沙田：嘗環球美饌 如果媽咪心思思咩都想食，自助餐就最啱，最後今日預訂沙田五星級酒店5月11日的母親節自助午餐或晚餐，可享9折之餘，同枱所有人更免費升級至暢飲套餐，無限飲指定紅白酒、啤酒和汽水等。

自助餐有多款凍海鮮外，亦有不少中式美饌，中式燜魚肚和鵝掌及冬菇一起烹調，膠質豐富又滋補。香口的柚子蛋黃醬焗鮮蝦牛油果，酸甜又開胃。重頭戲是用海鮮湯熬煮的巨型平底鍋煮龍蝦，吃得滿嘴鮮香。嗜肉的可選斧頭扒，以香草調味燒烤，配濃郁黑松露牛肉汁，香氣馥郁；餐廳還會為每位母親送上康乃馨，聊表心意。

（查詢電話：3723 7952）

撰文：林佩婷

凍肉拼盤

有帕爾馬火腿、高柏火腿和Mortadella意式肉腸等，適合一大班人分享。 意大利雲吞

雲吞以南瓜蓉和芝士做餡，配開心果醬、黑松露等混合的醬汁，別具風味。 鍋煮龍蝦

巨型平底鍋以龍蝦湯和蔬菜烹調龍蝦，鮮味濃郁。

24個月帕爾馬火腿

鹹香風乾火腿配搭布拉塔芝士，提升口感和味道。 燒烤斧頭扒

斧頭扒以鹽、香草和黑胡椒調味，以猛火烤至半熟，吃時可配黑松露牛肉汁和薯蓉。 薄餅

加番茄乾和橄欖烤焗的迷你薄餅，配沙律享用，味道平衡。 柚子蛋黃醬焗鮮蝦牛油果

牛油果蓉和鮮蝦粒釀入果殼，面層塗上柚子蛋黃醬烤焗，酸甜軟滑。