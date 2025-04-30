Happy Mother's Day 同媽咪食餐好
快到5月，和母親大人出外用餐慶祝是指定動作，如果已安排一連串節目，不妨先帶她們享用一個豐富的早午餐，食飽再出發。玩到攰後，就可以去食自助餐，以琳琅滿目的美食好好醫肚，度過愉快時光。
西營盤：意式火腿宴
鹹香的火腿凍肉，配美酒邊食邊傾好有氣氛。西營盤意大利餐廳於5月11日推出母親節限定早午餐，套餐以各式火腿凍肉做主角，大家可大擦經典的招牌風乾24個月的帕爾馬火腿伴布拉塔芝士和分量十足的意式凍肉拼盤。緊接有水牛芝士伴車厘茄配羅勒初榨橄欖油，經典又「芝」味。清新的章魚沙律和野苣沙律亦各有特色，前者配各式蔬菜和芝麻菜香蒜醬；後者以健康紅菜頭、柑橘和杏仁製作，富層次又有口感。
意猶未盡的話，可升級各樣招牌菜式，菜單不時轉款，新鮮感十足。好似鱸魚意式雲吞配檸檬泡沫和魚子醬，清新鮮味。另一款配南瓜和芝士，軟滑味濃。香焗羊鞍配微酸甜的覆盆子和無花果，嫩滑去膩。甜品是士多啤梨朱古力配檸檬慕絲或意式提拉米蘇；每位母親更可獲贈玫瑰花，留下美好回憶。
（查詢電話：3611 1842）
沙田：嘗環球美饌
如果媽咪心思思咩都想食，自助餐就最啱，最後今日預訂沙田五星級酒店5月11日的母親節自助午餐或晚餐，可享9折之餘，同枱所有人更免費升級至暢飲套餐，無限飲指定紅白酒、啤酒和汽水等。
自助餐有多款凍海鮮外，亦有不少中式美饌，中式燜魚肚和鵝掌及冬菇一起烹調，膠質豐富又滋補。香口的柚子蛋黃醬焗鮮蝦牛油果，酸甜又開胃。重頭戲是用海鮮湯熬煮的巨型平底鍋煮龍蝦，吃得滿嘴鮮香。嗜肉的可選斧頭扒，以香草調味燒烤，配濃郁黑松露牛肉汁，香氣馥郁；餐廳還會為每位母親送上康乃馨，聊表心意。
（查詢電話：3723 7952）
撰文：林佩婷
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/副刊/odn-20250430-0430_00321_002/Happy-Mother-s-Day--同媽咪食餐好
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：